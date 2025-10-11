scorecardresearch
 

Feedback

UP: पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की निर्मम हत्या, फिर गुमशुदगी की रची झूठी कहानी

गाजियाबाद के लिंकरोड थाना क्षेत्र में पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आशीष ने मिलकर पति योगेश कुमार की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच में शव और बाइक बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
गुमशुदगी का ड्रामा.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
गुमशुदगी का ड्रामा.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लिंकरोड थाना क्षेत्र में पूजा (पत्नी) ने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर अपने ही पति योगेश कुमार (34) की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने यह धारणा बनाने के लिए खुद ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी कि कोई उन्हें शक न कर सके.

पुलिस के अनुसार, घटना 24 सितंबर 2025 की है. पूजा ने योगेश को फोन कर सरस्वती मेडिकल कॉलेज, पिलखुआ बुलाया. वहां पहले से मौजूद आशीष अपने साथियों चंद्रपाल और प्रवीण के साथ था. जैसे ही योगेश वहां पहुंचा, उसका झगड़ा आशीष से हो गया. मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रपाल ने योगेश की गर्दन पर चाकूनुमा कटर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: रेप, बीफ खाने का दबाव, कलमा पढ़ने को किया मजबूर... IPL कॉमेंटेटर, भोजपुरी एक्टर मनी मेराज गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Chaos in the market, woman and her family assaulted
करवाचौथ पर मेहंदी लगवा रही पत्नी के मुंह पर पड़ रही थी बाइक की लाइट, पति ने टोका तो...  
पति की हत्या के आरोप में प्राची उर्फ आर्शी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
प्लान A में जहर, प्लान B में गोलियां... पति को हटाने के लिए प्रेग्नेंट पत्नी ने रची साजिश 
NCR में बसने जा रही है 'मिनी स्मार्ट सिटी', प्रॉपर्टी की कीमतों में होगा बंपर उछाल  
Ghaziabad news
गाजियाबाद: युवक को बदमाशों ने मारी गोली 
गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या. (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
दूसरी पत्नी ने कराई आसिफ की हत्या, गाजियाबाद में बदमाशों ने मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली 

मौत के बाद सभी आरोपियों ने शव को पिलखुआ के जंगल में झाड़ियों के बीच छुपा दिया और योगेश की बाइक वहीं छोड़ दी. वारदात के कुछ दिन बाद 2 अक्टूबर को पूजा ने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिंकरोड थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने गहन जांच के दौरान सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जंगल से कंकाल, टी-शर्ट और मोटरसाइकिल बरामद कर मृतक की पहचान योगेश कुमार के रूप में की.

Advertisement

इसके बाद पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर 2025 को मुख्य आरोपी आशीष (27) निवासी बुलंदशहर और पूजा को साहिबाबाद रेलवे ओवरब्रिज के पास गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आशीष के कब्जे से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ. वहीं, स्थानीय लोगों में मामले को लेकर गुस्सा है, जबकि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने तीन साल से प्रेम संबंध होने और योगेश के उनके रास्ते में आने की वजह से हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की. पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 140(1), 103(1), 238 और 61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement