कौशांबी: काम दिलाने का झांसा देकर गौशाला में युवती से गैंगरेप, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पुलिस महकमे को भी हिला दिया है. यह मामला पिपरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, पुलिस जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार प्रयागराज की रहने वाली एक युवती लोगों के घरों में काम करती है. करीब एक माह पहले पिपरी थाना क्षेत्र के चायल इलाके के तीन युवक उसे काम दिलाने के बहाने कार से अपने साथ ले आए. जहां एक निजी गौशाला में तीनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

गैंगरेप के बाद युवती का वीडियो वायरल

इस दौरान किसी ने छिपकर मोबाइल से वीडियो बना लिया और 25 अगस्त को इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी. डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान दीपक सोनी, महेश साहू और राहुल यादव के रूप में हुई है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने दीपक और राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि घटना एक माह पहले की है. एक अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसे तलाश जा रहा है. पुलिस ने चौकी प्रभारी चायल की तहरीर पर थाने में मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता की भी तलाश की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

