UP: सिद्धार्थनगर में तीन दोस्तों को पोल से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

यूपी के सिद्धार्थनगर में तीन दोस्तों को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है. पीड़ितों ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. पुलिस ने तीन नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिजली के पोल से बांधकर तीन दोस्तों को पीटा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में तीन दोस्तों को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह घटना त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे पर 16 और 17 अगस्त की रात हुई थी.

पीड़ित युवक मनीष, इशांत और रवी जन्माष्टमी पर स्कूटी से घूमने निकले थे. जब वे पडिया गांव के पास पहुंचे तो वहां के रहने वाले इंद्रेश, अनूप पांडेय और चंदन पांडेय ने उन्हें रोक लिया. विवाद के बाद तीनों दोस्तों को अर्धनग्न अवस्था में पोल से बांध दिया गया और बेल्ट व डंडों से पिटाई की गई.

तीन दोस्तों को बिजली के पोल से बांधकर पीटा

वीडियो में तीनों युवक हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते दिख रहे हैं. वहां मौजूद लोग गालियां दे रहे हैं और और अधिक सजा देने की बातें कर रहे हैं. घटना के बाद किसी तरह तीनों दोस्त घर पहुंचे. परिजनों ने उनका इलाज कराया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया

मामले में पीड़ित मनीष के पिता नंदलाल सोनी ने त्रिलोकपुर थाने में तहरीर दी. पुलिस ने इंद्रेश कुमार, अनूप पांडेय और चंदन पांडेय सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना पर सीओ डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

