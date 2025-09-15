scorecardresearch
 

बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ मिली लाश

खुर्जा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या से सनसनी फैल गई. चौधरी का शव खून से लथपथ हालत में उनके घर के बिस्तर पर मिला. इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) देहात सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस फोर्स (Photo: Screengrab)
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस फोर्स (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई. बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में उनका शव मिला. वह मकान में अकेले रहते थे. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही एसपी देहात समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच-पड़ताल की जा रही है. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जाहिदपुर अड्डे के पास का है. यहां आज सुबह दुकान के पीछे बने एक मकान के अंदर बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में विनोद चौधरी (49) का शव मिला. इस मकान में वो अकेले रहते थे. उनकी पत्नी-बच्चे दिल्ली में हैं. चौधरी जेवर और खुर्जा से दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे. 

मौके पर पहुंचे एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने कहा कि सुबह-सुबह डायल-112 को सूचना मिली थी कि जाहिदपुर में एक शख्स का शव मिला है. जिसपर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. 

बकौल एसपी देहात- मौके से अहम सुराग मिले हैं. जल्द ही वारदात का खुलासा का कर दिया जाएगा. दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी. फिलहाल, टीमें लगा दी गई हैं. जांच-पड़ताल चल रही है. सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है.  

गौरतलब है कि मृतक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, असल वजह जांच के बाद ही सामने आएगी. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंपा जाएगा. 

---- समाप्त ----
