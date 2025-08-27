scorecardresearch
 

फिरोजाबाद: बाजरे के खेत में मिला 9 वर्षीय बच्ची का शव, गले में पड़ा था रस्सी का फंदा

फिरोजाबाद के गांव पांडे में 9 वर्षीय काजल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. शव बाजरे के खेत में मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. बच्ची की मौत से गांव में आक्रोश फैल गया.

खेत में मिला नाबालिग बच्ची का शव (Photo: Representational)
खेत में मिला नाबालिग बच्ची का शव (Photo: Representational)

फिरोजाबाद जिले के थाना राजावली क्षेत्र के गांव पांडे में बुधवार सुबह सनसनीखेज वारदात हुई. गांव निवासी देवेंद्र की 9 वर्षीय बेटी काजल का शव बाजरे के खेत में बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है.

जानकारी के अनुसार, सुबह देवेंद्र अपनी छोटी बेटी काजल को लेकर खेत पर गया था. कुछ देर बाद वह चाय पीने चला गया और बच्ची खेत पर ही रह गई. जब वह वापस लौटे तो काजल गायब मिली. परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की और करीब आधे घंटे बाद पास के बाजरे के खेत में बच्ची का शव मिला. उसके गले में रस्सी का फंदा पड़ा था.

नाबालिग बच्ची का शव मिलने से मचा हड़ंकप 

घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. बच्ची की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने एटा रोड पर जाम लगाया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पिता देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह कुछ देर के लिए चाय पीने गए थे, लौटकर आए तो बच्ची लापता थी. अपर पुलिस अधीक्षक रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन टीमों का गठन कर दिया गया है.

