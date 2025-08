A फॉर Akhilesh, D फॉर Dimple, M फॉर मुलायम पढ़ाने वाले सपा नेता के खिलाफ FIR

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक स्थानीय नेता के खिलाफ बच्चों को कथित रूप से “राजनीतिक एबीसीडी” सिखाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. इस घटना को लेकर राजनीति गरमा गई है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है.

क्या है पूरा मामला?

सहारनपुर के रामनगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गड़ा ने “पीडीए पाठशाला” नाम से बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया था. यहां बच्चों को “A for Akhilesh”, “B for Babasaheb”, “D for Dimple”, और “M for Mulayam Singh Yadav” जैसे शब्द सिखाए जा रहे थे. यह पाठशाला उनके घर पर चलाई जा रही थी.

वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

इस पाठशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें निजी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे राजनीतिक एबीसीडी पढ़ते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद इलाके के निवासी मैन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

एफआईआर दर्ज

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सहारनपुर पुलिस ने फरहाद आलम गड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार, बच्चों को राजनीतिक एजेंडा के तहत शिक्षित करना गलत है, खासकर जब वे स्कूल यूनिफॉर्म में हों.

Advertisement

अखिलेश यादव का पलटवार

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “ब्रिटिशों ने भी पढ़ाई के लिए एफआईआर नहीं की थी. भाजपा का शिक्षाविरोधी चेहरा अब जनता के सामने है. अब भाजपा का जाना तय है. निंदनीय.”

फरहाद गड़ा का बचाव

फरहाद गड़ा ने कहा कि उनकी पाठशाला सिर्फ अंग्रेजी सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजवादी विचारधारा के महान व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देने के लिए है. उन्होंने यह भी कहा कि वे इस तरह की पाठशालाएं जिले के अन्य हिस्सों में भी खोलने का इरादा रखते हैं.

---- समाप्त ----