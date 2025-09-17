scorecardresearch
 

घबराकर रोते रहे बच्चे, दोनों को यमुना में फेंकने ही वाला था पिता, फिर...

आगरा में अंबेडकर यमुना पुल पर एक व्यक्ति अपने दो बच्चों को नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था. राहगीरों ने समय रहते रोक लिया. पूछने पर उसने बताया कि बच्चे घर से पैसे चुरा रहे थे. पुलिस मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

बच्चों को यमुना में फेंकने की कोशिश कर रहा था पिता (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. अंबेडकर यमुना पुल पर एक पिता अपने दो बच्चों को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था. यह घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. पुल से गुजर रहे राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ एक बुजुर्ग महिला भी वहां खड़ी थी. देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने व्यक्ति को पकड़ लिया. राहगीरों ने उससे सवाल किया कि वह बच्चों को नदी में क्यों फेंक रहा है. शुरुआत में वह चुप रहा लेकिन भीड़ के ताने देने पर उसने कहा कि बच्चे घर से पैसे चुराकर खर्च कर देते हैं. उन्हें डराने के लिए वह पुल पर लेकर आया था.

बच्चों को नदी में फेंक रहा था पिता

भीड़ बढ़ती देख वह व्यक्ति बच्चों और महिला को लेकर मोटरसाइकिल से वहां से चला गया. किसी ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी. थाना छत्ता के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक व्यक्ति जा चुका था.

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की

पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर जांच की तो पता चला कि एड्रेस थाना डौकी क्षेत्र का है. जब पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति नहीं मिला. फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

