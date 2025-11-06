scorecardresearch
 

Feedback

फतेहपुर: विवादित मकबरा-मंदिर स्थल पर पूजा करने पहुंची महिलाएं, पुलिस से हुई झड़प; 21 पर FIR दर्ज

फतेहपुर के मकबरा-मंदिर विवादित स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने गईं 20 से अधिक महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण पुलिस की तैनाती थी. रोके जाने पर महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ झड़प और गाली-गलौज की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने पप्पू सिंह चौहान की पत्नी समेत 21 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Advertisement
X
फतेहपुर में मकबरे की पूजा करने के लिए जुटी महिलाएं (Photo- Screengrab)
फतेहपुर में मकबरे की पूजा करने के लिए जुटी महिलाएं (Photo- Screengrab)

यूपी के फतेहपुर के मकबरा-मंदिर विवादित स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने गईं महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई. महिलाओं ने पुलिस के साथ अभद्रता और गाली-गलौज भी की. पुलिस ने इस मामले में 21 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह स्थल काफी समय से कोर्ट में विचाराधीन है. पूर्व में इसको लेकर भारी बवाल हो चुका है, तब बीजेपी-आरएसएस से जुड़े स्थानीय नेताओं पर एक्शन लिया गया था. 

पुलिस के रोकने पर शुरू हुआ हंगामा

गौरतलब है कि मकबरा-मंदिर विवादित स्थल न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद, कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पप्पू सिंह चौहान की पत्नी के नेतृत्व में लगभग 20 महिलाएं और लड़कियां पूजा सामग्री लेकर विवादित स्थल की ओर बढ़ने लगीं. शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका. इस पर महिलाएं भड़क गईं और उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी।. महिलाओं ने गाली-गलौज भी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

सम्बंधित ख़बरें

फतेहपुर विवाद मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई. (File Photo: ITG)
फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: प्रयागराज कमिश्नर और IG रेंज ने शासन को भेजी रिपोर्ट, इन बातों का जिक्र 
फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले पर सपा सांसद ने उठाया सवाल. (File Photo: ITG)
'FIR में BJP जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं...', फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद मामले को लेकर सपा ने उठाया सवाल 
Politics over the names of the accused in UP, what is the truth?
यूपी में आरोपियों के नाम पर सियासत, क्या है सच? 
Fatehpur Tomb Controversy: Questions About the Action
फतेहपुर मकबरा विवाद: वीडियो में दिखे आरोपी तो FIR में नाम क्यों नहीं? 
Fatehpur Maqbara Controversy: Development versus Politics in Uttar Pradesh
फतेहपुर में तोड़फोड़, पुलिस बनी लाचार! यूपी में विकास बनाम सियासत 

महिलाओं ने पुलिस को दी धमकी

पुलिस के बार-बार समझाने के बावजूद महिलाएं नहीं मानीं और जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास करने लगीं. इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की भी की. बात यहीं नहीं रुकी, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी. काफी देर हंगामे के बाद, आखिरकार महिलाओं ने विवादित स्थल से दूर से ही पूजा-अर्चना और आरती की. बाद में, मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझा-बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया. 

Advertisement

21 अज्ञात महिलाओं पर केस दर्ज

इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया. पुलिस ने आरोपी पप्पू सिंह चौहान की पत्नी समेत कुल 21 अज्ञात महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने यह मुकदमा बीएनएस की धारा 352, 121(1), और 351(2) के तहत दर्ज किया है. पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. मालूम हो कि 11 अगस्त को हुए मंदिर-मकबरा बवाल में पप्पू सिंह पहले से ही आरोपी था. अब उसकी पत्नी भी आरोपी बनाई गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement