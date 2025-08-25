scorecardresearch
 

फतेहपुर: लगातार बारिश के चलते गिरा घर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल

फतेहपुर में लगातार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया. जिससे दबकर मां, बेटे और बहू की मौत हो गई. जबकि परिवार के चार अन्य सदस्य घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मकान गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
मकान गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार की सुबह एक कच्चा मकान गिर गया. जिसमें दबकर तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर हैं. जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वाशन दिया है.

जानकारी के अनुसार जिले के बिन्दकी तहसील क्षेत्र के हरदौली गांव के रहने वाले 50 वर्षीय मुकेश बाजपेई, जो अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहे थे. तभी अचानक कच्चा घर ढह गया. जिससे मलबे में दबकर मुकेश बाजपेई, उनकी 85 वर्षीय मां माधुरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि मलवे में दबकर मुकेश वाजपेई की पत्नी रन्नो देवी उम्र लगभग 50 वर्ष, पुत्री कामिनी देवी उम्र लगभग 13 वर्ष, पुत्री क्षमा देवी उम्र लगभग 22 वर्ष, पुत्री प्रकाशनी देवी उम्र लगभग 15 वर्ष व पुत्र प्रखर उम्र 11 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए.

घर ढहने की घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सभी लोगों ने मिलकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचवाया. जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मुकेश वाजपेई की पत्नी रन्नो देवी की मौत हो गई. जबकि सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि बिन्दकी तहसील क्षेत्र के हरदौली गांव में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया. जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  
 

