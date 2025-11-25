फतेहपुर: शादी के लिए नहीं मिली छुट्टी, लेखपाल ने कर ली खुदकुशी, कानूनगो पर लगे आरोप

फतेहपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां शादी से ठीक एक दिन पहले लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया और खुशियों से भरा घर अचानक गम में बदल गया. परिजन अभी भी शव उठाने नहीं दे रहे हैं और कानूनगो पर दोष लगाते हुए एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं.

और पढ़ें

मृतक 25 वर्षीय सुधीर कुमार कोरी बिंदकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे और इस समय उनकी ड्यूटी एसआईआर में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगी थी. छह महीने पहले उनकी शादी तय हुई थी और बुधवार को उनकी बारात सीतापुर गांव जानी थी. घर में रिश्तेदारों के साथ शादी की तैयारियां पूरी थीं और सभी उत्साहित थे.

शादी से एक दिन पहले की खुदकुशी

परिवार का आरोप है कि क्षेत्रीय कानूनगो लगातार काम का दबाव डाल रहे थे. मृतक की बहन अमृता उर्फ रोशनी के अनुसार, शादी के कारण छुट्टी मांगी गई थी लेकिन छुट्टी नहीं दी गई. कानूनगो ने कहा था कि एक दिन ड्यूटी पर न जाने पर निलंबन हो सकता है. अमृता ने बताया कि सुबह भी कानूनगो घर आए और सुधीर को कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद सुधीर कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया. कुछ देर बाद परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा तो वह फांसी पर लटके मिले.

Advertisement

मौसेरे भाई कृष्णदत्त ने भी बताया कि सुबह कानूनगो घर आये और काम कराने का दबाव डाला. इसके बाद सुधीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने खिड़की से देखा और उन्हें लटका पाया. उनके मुंह से खून भी निकल रहा था.

पुलिस ने जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग की टीम और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे. परिजन लगातार कानूनगो और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक मामला दर्ज नहीं होगा, वह शव नहीं उठने देंगे. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----