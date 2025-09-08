फर्रुखाबाद: दवा लेने के लिए घर से निकली युवती, दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र में काफी डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां डॉक्टर से क्लीनिक से दवा लेने के लिए घर से निकली एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया.इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दीपक नाम से आरोपी व चार अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र केवझिझुकी गांव निवासी निशा पुत्री बलराम का विवाह जलालपुर गांव निवासी अमित के साथ हुआ था. अमित दिल्ली में रह कर काम करता है जबकि निशा फर्रुखाबाद में.

बीते शनिवार को निशा अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर दवाई लेने दरियापुर गांव में डॉक्टर के क्लिनिक गई थी. लेकिन वह सन्दिग्ध परिस्थितियों में झुलसी हुई हालत में डॉक्टर के पास पहुंची. क्लीनिक के डॉक्टर ने उसके परिजनों को फोन पर बताया तो वे भागे- भागे आए. परिजन झुलसी अवस्था मे निशा को एम्बुलेंस से लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर सैफई रेफर कर दिया.

इसके बाद सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में निशा की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार भी कर दिया है. निशा के पिता बलवीर सिंह ने बताया गंभीर अवस्था में जली हुई निशा ने बताया था कि हमको दीपक व उसके चार और साथियों ने मिलकर पेट्रोल डालकर जला दिया है. फिलहाल पिता की तहरीर पर पुलिस ने दीपक सहित चार अज्ञात के खिलाफ जहानगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है.

