scorecardresearch
 

Feedback

फर्रुखाबाद: दवा लेने के लिए घर से निकली युवती, दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

फर्रुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र में दवा लेने गई युवती को कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. गंभीर हालत में लड़की ने पिता को आरोपियों के नाम बताए. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है.

Advertisement
X
फर्रुखाबाद में दवा लेने गई महिला को दबंगों ने जिंदा जलाया (Photo: Representational Image)
फर्रुखाबाद में दवा लेने गई महिला को दबंगों ने जिंदा जलाया (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र में काफी डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां डॉक्टर से क्लीनिक से दवा लेने के लिए घर से निकली एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया.इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दीपक नाम से आरोपी व चार अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र केवझिझुकी गांव निवासी निशा पुत्री बलराम का विवाह जलालपुर गांव निवासी अमित के साथ हुआ था.  अमित दिल्ली में रह कर काम करता है जबकि निशा फर्रुखाबाद में. 

बीते शनिवार को निशा अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर दवाई लेने दरियापुर गांव में डॉक्टर के क्लिनिक गई थी. लेकिन वह सन्दिग्ध परिस्थितियों में झुलसी हुई हालत में डॉक्टर के पास पहुंची. क्लीनिक के डॉक्टर ने उसके परिजनों को फोन पर बताया तो वे भागे- भागे आए. परिजन झुलसी अवस्था मे निशा को एम्बुलेंस से लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर सैफई रेफर कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वालों का एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
झांसी: रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वाले का एनकाउंटर... हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे गिरफ्तार 
ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी 
बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री (फाइल फोटो)
दिल्ली से वृंदावन तक निकलेगी सनातन पदयात्रा, धीरेंद्र शास्त्री करेंगे अगुवाई 
चोर होने के शक में युवक को बांधकर पीटते ग्रामीण. (Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
ड्रोन से चोरी के शक में युवक की पिटाई... ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट-पीटकर किया घायल 
The Fury of Yamuna: Flooding in Agra and Mathura, Water Reaches the Taj Mahal
आगरा-मथुरा में उफनाई यमुना, ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा पानी 

इसके बाद सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में निशा की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार भी कर दिया है. निशा के पिता बलवीर सिंह ने बताया गंभीर अवस्था में जली हुई निशा ने बताया था कि हमको दीपक व उसके चार और साथियों ने मिलकर पेट्रोल डालकर जला दिया है. फिलहाल पिता की तहरीर पर पुलिस ने दीपक सहित चार अज्ञात के खिलाफ जहानगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement