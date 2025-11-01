कोबरा को घर लाकर खेलता रहा किसान, जीभ समेत कई जगह डसा, कुछ ही मिनटों में हुई मौत, Video

सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में शुक्रवार शाम एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. खेत में दिखे कोबरा को पकड़कर घर लाने वाले किसान रामकुमार की उसी सांप के डसने से मौत हो गई. गांववालों ने उसे कई बार चेताया, लेकिन उसने चेतावनी को हल्के में ले लिया. यह पूरी घटना वीडियो में कैद हुई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

खेत से पकड़कर घर लाया था कोबरा

पुलिस के अनुसार, किसान रामकुमार शुक्रवार शाम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक कोबरा दिखाई दिया. उसने बिना डर दिखाए सांप को पकड़ लिया और घर ले आया. गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बेहद विषैला सांप है, लेकिन रामकुमार उनकी बातों को अनसुना कर देता है. घर लाकर वह कोबरा से खेलता रहा और उसे हाथों में लेकर तमाशा दिखाने लगा.

जीभ और हाथों पर कोबरा ने डसा

खेल-खेल में कोबरा ने पहले रामकुमार के हाथों पर कई बार काट लिया. इसके बावजूद वह नहीं रुका और सांप को मुंह के पास ले आया. तभी कोबरा ने उसकी जीभ पर भी डस लिया. कुछ ही मिनटों में जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और रामकुमार की तबीयत तेजी से बिगड़ गई.

देखें वीडियो...

इलाज के लिए भागदौड़, लेकिन बच नहीं सकी जान

परिजन पहले उसे जानखेड़ा में सांप के इलाज करने वालों के पास ले गए. वहां बताया गया कि यह अत्यंत विषैला कोबरा था. हालत में सुधार न होने पर वे उसे सपेरों के पास भी ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिरकार रामकुमार को गंगोह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तब तक उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था और जहर पूरी तरह फैल गया था.

गांव में दहशत, पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच की और ग्रामीणों को चेतावनी दी कि किसी भी विषैले जीव से छेड़छाड़ जानलेवा हो सकती है.

एसपी देहात ने की घटना की पुष्टि

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नकुड़ पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जांच में स्पष्ट हुआ कि मृतक रामकुमार ने खेत में मिले कोबरा को पकड़कर घर लाया था और उसी के डसने से उसकी मौत हुई. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक जीवों से दूरी बनाए रखें.

