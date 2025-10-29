scorecardresearch
 

सहारनपुर में कार चालक की दबंगई, युवक को बोनट पर डालकर 8 KM तक दौड़ाई गाड़ी

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक को गाड़ी के बोनट पर डालकर 8 किलोमीटर तक कार दौड़ाने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि युवक का दूसरी गाड़ी के युवकों से विवाद हुआ था. जिसके बाद यह वाकया हुआ.

पीड़ित युवक, जिसे बोनट पर रखकर कार दौड़ाई गई. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पुलिस की टैग लगी एक कार में सवार चार युवकों ने एक युवक को अपनी कार के बोनट पर डालकर लगभग 8 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ा दी. इस दौरान पीड़ित मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने आगे नहीं आया. वहीं, सूचना लगते ही पुलिस ने तत्काल पीछा कर कार चालक को नानौता से गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार यह घटना रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र में सोमवार रात की है. जहां देहरादून से बलेनो कार से एक परिवार मेरठ के सरधना लौट रहा था. जैसे ही वह रामपुर मनिहारान रेलवे फाटक पर पहुंचा तभी हरियाणा नंबर की एक ऑरा कार ने उनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी. आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने कार चालक मोनिस के साथ मारपीट की और उसको अपनी कार के बोनट पर डालकर करीब 8 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी कार चालक. (Photo: Screengrab)

जानें मामले में एसपी सिटी ने क्या कहा

इस मामले में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना के संबंध में पीड़ित मोनिस ने सोमवार व मंगलवार की मध्यरात्रि 1 बजे जानकारी दी. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर के पास थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था. उसी दौरान दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं. जिसके बाद विवाद बढ़ गया. 

इसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति कार से बाहर निकल आया तो दूसरे व्यक्ति ने उससे बात करने के लिए गाड़ी नहीं रोकी. ऐसे में दूसरा व्यक्ति बोनट पर लटक गया और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी व करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ा दिया. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की. पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

