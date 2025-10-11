ट्रेनिंग, मेडिकल से जॉइनिंग तक... सब फर्जी, महराजगंज में NCC कैडेट से सेना भर्ती के नाम पर ठगी; वर्दी में घर पहुंचने पर हुआ था भव्य स्वागत

यूपी के महराजगंज में एक स्कूली छात्रा और एनसीसी कैडेट के साथ हुई जालसाजी ने सबको स्तब्ध कर दिया है. सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर पहले फर्जीवाड़े का जाल बुना गया, फिर घर पर उस फर्जी जॉइनिंग लेटर के आधार पर जश्न का माहौल बना. परिजन और आस-पास के लोग देशभक्ति गानों की धुन पर छात्रा को फूल-मालाएं पहनाकर पूरे क्षेत्र में घुमा रहे थे, लेकिन जब 'पक्की नौकरी' की ये हकीकत सामने आई, तो खुशी का वह माहौल पल भर में डर और सदमे में बदल गया. फिलहाल, छात्रा ने दो जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

12वीं को छात्रा को नौकरी के नाम पर ठगा

दरअसल, निचलौल थाना क्षेत्र के डोमा की 12वीं की छात्रा नगमा, जो कृषक इंटर कॉलेज की एनसीसी कैडेट भी है, के साथ यह धोखाधड़ी हुई. छात्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अगस्त महीने में एनसीसी की फायरिंग ट्रेनिंग के दौरान मठलार सलेमपुर में उसकी मुलाकात धीरज नाम के एक युवक से हुई. धीरज ने बातों-बातों में झांसा दिया कि उसका काम बहुत अच्छा है और वह उसे सेना में भर्ती करवा देगा.

ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सितंबर में धीरज ने छात्रा को गोरखपुर बुलाया. वहां बस स्टेशन पर रिसीव करने के बाद तुरंत सेना की वर्दी थमा दी. दो दिन बाद एक फील्ड में फर्जी रनिंग कराई, जहां 5 लड़कियां और 6 लड़के पहले से मौजूद थे. इसके बाद उसका मेडिकल भी कराया गया. यहीं उससे दो लाख सत्तर हजार रुपये की मांग की गई.

महराजगंज से गोरखपुर, फिर राजस्थान, दूर तक फैला फ्रॉड का जाल

रुपये देने को तैयार होने पर छात्रा को धीरज और उसके साथी अंगद मिश्रा से मिलवाने के लिए राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया. अंगद मिश्रा ने आश्वासन दिया कि रुपये मिलते ही ‘पक्का जॉइनिंग लेटर’ दे दिया जाएगा. छात्रा फर्जी जॉइनिंग लेटर लेकर जब घर पहुंची, तो परिजनों ने इसे 'सच्ची नौकरी' मानकर भव्य समारोह रखा, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद छात्रा ने धीरज और अंगद मिश्रा के विरुद्ध निचलौल थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करा दिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

गांव-घर में हुआ भव्य स्वागत

गौरतलब है कि सेना की वर्दी में जब नगमा अपने गांव लौटकर आई, तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ग्रामीण भी इस खुशी में शरीक हो गए. सनरूफ वाली कार में फूल-माला पहने नगमा सबका अभिवादन कर रही थी. देशभक्ति गाने बज रहे थे और नगमा पर फूलों की बारिश हो रही थी. गाड़ियों का काफिला उसके पीछे चल रहा था. लेकिन चंद घंटे बाद असलियत सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई.

