UP: शाहजहांपुर में पकड़ा गया नकली दारोगा, वर्दी पहनकर लोगों को देता था धमकी

शाहजहांपुर पुलिस ने एक नकली दारोगा को गिरफ्तार किया है जो वर्दी पहनकर अलग-अलग जगहों पर लोगों को धमका रहा था और खुद को खास तैनाती में बताया करता था. गिरफ्तार आरोपी का नाम गौरव शर्मा है और वह मथुरा का रहने वाला है.

पिछले कुछ दिनों से खुटार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि दारोगा की वर्दी में एक व्यक्ति लोगों पर रौब जमाते हुए उन्हें डरा रहा है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिरों को लगाया और मंगलवार रात टोल टैक्स के पास से एक कार में बैठे इस नकली दरोगा को पकड़ लिया.

नकली दारोगा गिरफ्तार

गिरफ्तारी के समय उसके पास दरोगा की वर्दी, पुलिस की टोपी, एसआई का फर्जी आई कार्ड और एक मोबाइल फोन मिला. उसकी कार पर पुलिस लिखा था और कार के अंदर वर्दी टंगी हुई थी. पूछताछ में उसने बताया कि वह खुटार थाना क्षेत्र में किराए पर रह रहा था और वर्दी पहनकर खुद को खास तैनाती का अधिकारी बताता था.

लोगों पर जमाता था रौब

सीओ प्रवीण मालिक ने बताया कि चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा गया. गाड़ी की तलाशी में वर्दी और टोपी मिली. आरोपी ने कबूल किया कि वह नकली दरोगा बनकर लोगों को धमकाता था. पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि आरोपी लगातार लोगों को परेशान कर रहा था. पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी.

