scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चमोली में मौत के बाद हापुड़ में बना दूसरा डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट का भंडाफोड़, 14 पर मुकदमा

उत्तराखंड के चमोली में सरकारी कर्मचारी अरुण कुमार वर्मा की मौत के बाद हापुड़ में फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है. नकली दस्तावेजों के जरिए सरकारी लाभ लेने की कोशिश का आरोप है. न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका अधिकारी, एसडीएम, लेखपाल सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र का भंडाफोड़ (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र का भंडाफोड़ (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)

उत्तराखंड के चमोली जिले में तैनात सरकारी अस्पताल कर्मचारी अरुण कुमार वर्मा की मौत के बाद हापुड़ में फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी, एसडीएम, लेखपाल सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके बाद हापुड़ नगर कोतवाली में सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक अरुण कुमार वर्मा की मौत 1 जून 2024 को चमोली में हृदय गति रुकने से हुई थी. उनकी मृत्यु की पुष्टि वहां के सरकारी अस्पताल में हुई थी और पोस्टमार्टम भी कराया गया था. इसके बाद 2 जून 2024 को उत्तराखंड के करणप्रयाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका असली मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया गया था.

फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बने

सम्बंधित ख़बरें

मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर श्मशान घाट में नहीं किया गया अंतिम संस्कार
Death Certificate two
एक पति के बने दो मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जीवाड़े का खुलासा
शिकायतकर्ता चंद्रकला ने हापुड़ एसपी से कार्रवाई की मांग की है. (Photo:ITG)
नौकरी हड़पने की साजिश! पति की मौत के बाद दो पत्नियों का दावा, बने दो मृत्यु प्रमाण पत्र
(सांकेतिक तस्वीर)
MP अजब है, सबसे गजब है... तहसीलदार ने जारी कर दिया भिंड का डेथ सर्टिफिकेट
एलएनजेपी अस्पताल (फाइल फोटो-PTI)
अस्पताल की लापरवाही, जीवित मरीज का बना दिया मृत्यु प्रमाणपत्र

आरोप है कि इसके बावजूद हापुड़ की रहने वाली मीना वर्मा नाम की महिला ने खुद को अरुण वर्मा की पत्नी बताते हुए 19 जुलाई 2024 को हापुड़ नगर पालिका से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया. बताया जा रहा है कि इसका मकसद मृतक के आश्रित के रूप में नौकरी, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सरकारी लाभ हासिल करना था.

जब अरुण वर्मा की कानूनी पत्नी चंद्रकला वर्मा को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उन्होंने हापुड़ की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. अधिवक्ता शिवकुमार शर्मा की पैरवी के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. एफआईआर में मीना वर्मा, उसके परिवार के सदस्य और हापुड़ नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई नायक, कानूनगो और लेखपाल को आरोपी बनाया गया है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग राज्यों से जारी मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है. न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले ने नगर पालिका और सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement