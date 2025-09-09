कौशांबी: CBI-CID अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, 43 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गैंग सीबीआई और सीआईडी का अधिकारी बनकर लोगों को पोर्न फिल्म देखने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था. पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के अकबराबाद निवासी सुनील कुमार गुप्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि 15 से 25 अगस्त के बीच उनसे 31,500 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए. शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की.

सीबीआई और सीआईडी का अधिकारी बनकर ठगी

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के कटनी और पन्ना जिलों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें शोभित, सुरेंद्र पटेल, सोनू सेन और अरविंद लोधी शामिल हैं. सभी को ट्रांजिट रिमांड पर कौशांबी लाया गया.

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे फर्जी नाम और पते पर सिम कार्ड व बैंक खाते खुलवाते थे. फिर मोबाइल फाइनेंस पर खरीदकर गैंग के सरगना रशीद को देते थे. रशीद खुद को सीबीआई/सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता और व्हाट्सएप डीपी पर वर्दी पहने अफसर की फोटो लगाकर डराता था. इसके बाद लोगों से धमकी देकर पैसे ट्रांसफर कराता था.

Advertisement

पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया

गैंग ने अब तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. आरोपियों के पास से चार मोबाइल और 45 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----