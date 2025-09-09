scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी: CBI-CID अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, 43 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा

कौशांबी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. सीबीआई और सीआईडी अधिकारी बनकर लोगों को पोर्न फिल्म देखने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वाला गैंग पकड़ा गया है. मध्य प्रदेश के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. गैंग अब तक 43 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.

Advertisement
X
ठगी करने वाले चार शातिर बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
ठगी करने वाले चार शातिर बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गैंग सीबीआई और सीआईडी का अधिकारी बनकर लोगों को पोर्न फिल्म देखने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था. पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के अकबराबाद निवासी सुनील कुमार गुप्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि 15 से 25 अगस्त के बीच उनसे 31,500 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए. शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की.

सीबीआई और सीआईडी का अधिकारी बनकर ठगी

सम्बंधित ख़बरें

STF busts fake IGMS-IRDAI-NPCI-RBI officer gang, 2 arrested
गाजियाबाद में फर्जी RBI-IRDAI अधिकारी बनकर बीमा ठगी का पर्दाफाश, STF ने दो ठग पकड़े 
GUJCTOC against 7 accused of a “gang” committing international cybercrime through cryptocurrency transactions
अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 'ठकरार गैंग' पर कसा शिकंजा, पहली बार गुजसिटोक के तहत कार्रवाई 
Cyber fraud industry was running in Cambodia, more than 3000 accused arrested
कंबोडिया की साइबर क्राइम 'इंडस्ट्री' पर खुलासा, बॉबी कटारिया का भी आया नाम 
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
फर्जी PM-KISAN ऐप से हो रही ठगी, राजस्थान साइबर क्राइम ब्रांच ने जारी किया अलर्ट 
cyber fraud
CBI ने किया साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़, 2.8 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी और 22 लाख कैश जब्त 

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के कटनी और पन्ना जिलों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें शोभित, सुरेंद्र पटेल, सोनू सेन और अरविंद लोधी शामिल हैं. सभी को ट्रांजिट रिमांड पर कौशांबी लाया गया.

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे फर्जी नाम और पते पर सिम कार्ड व बैंक खाते खुलवाते थे. फिर मोबाइल फाइनेंस पर खरीदकर गैंग के सरगना रशीद को देते थे. रशीद खुद को सीबीआई/सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता और व्हाट्सएप डीपी पर वर्दी पहने अफसर की फोटो लगाकर डराता था. इसके बाद लोगों से धमकी देकर पैसे ट्रांसफर कराता था.

Advertisement

पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया

गैंग ने अब तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. आरोपियों के पास से चार मोबाइल और 45 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement