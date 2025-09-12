UP: फर्जी बैंक अकाउंट और नोट बदलने के नाम पर ठगी, यूपी STF ने 6 गिरफ्तार कर 25 लाख किए बरामद

गाजियाबाद की कविनगर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग फर्जी कागजात के जरिए बैंक अकाउंट खोलने और नोट बदलने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था. पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है.

पुलिस के अनुसार गैंग की काम करने का ढंग बेहद चालाकी भरी थी. गिरोह का हर सदस्य अलग-अलग किराए के मकान फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लेता था. ठगी का शिकार बनाने के बाद वह मकान छोड़कर गायब हो जाते थे. यह लोग अपने शिकार को लालच देते थे कि उनके पास 100 और 200 रुपये के करोड़ों रुपए मौजूद हैं, जिन्हें 500 रुपये के नोटों में बदलना है. इसके एवज में वे डेढ़ गुना रकम लौटाने की बात करते थे.

लालच में फंसे लोग जब उनके ठिकाने पर पहुंचते, तो गैंग के सदस्य उन्हें नोटों के बंडल दिखाते. ऊपर की परत में असली नोट और नीचे नोट के आकार के कागज रखे जाते थे. इस तरह वह अपने शिकार को लाखों रुपये का चूना लगाते. जांच में सामने आया है कि इस गैंग ने अब तक फर्जी कागजात से 100 से अधिक बैंक खाते खोले हैं.

इन खातों का इस्तेमाल विभिन्न गेमिंग एप्स और ऑनलाइन ठगी से अर्जित रकम के ट्रांजैक्शन में किया जाता था. पकड़े गए नेटवर्क का दायरा यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब तक फैला हुआ है. यूपीएसटीएफ का कहना है कि इस गैंग के खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं और इनके अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है. गिरफ्तारी को पुलिस ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है.

