scorecardresearch
 

Feedback

UP: फर्जी बैंक अकाउंट और नोट बदलने के नाम पर ठगी, यूपी STF ने 6 गिरफ्तार कर 25 लाख किए बरामद

गाजियाबाद के कविनगर से यूपीएसटीएफ ने फर्जी कागजात से बैंक अकाउंट खोलकर नोट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. साथ ही पुलिस ने गैंग सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार करते हुए 25 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है. आरोपी 500 रुपये के नोट में रकम बदलने का लालच देकर ठगी करते थे.

Advertisement
X
ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है.(Photo: Santosh/ITG)
ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है.(Photo: Santosh/ITG)

गाजियाबाद की कविनगर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग फर्जी कागजात के जरिए बैंक अकाउंट खोलने और नोट बदलने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था. पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है.

पुलिस के अनुसार गैंग की काम करने का ढंग बेहद चालाकी भरी थी. गिरोह का हर सदस्य अलग-अलग किराए के मकान फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लेता था. ठगी का शिकार बनाने के बाद वह मकान छोड़कर गायब हो जाते थे. यह लोग अपने शिकार को लालच देते थे कि उनके पास 100 और 200 रुपये के करोड़ों रुपए मौजूद हैं, जिन्हें 500 रुपये के नोटों में बदलना है. इसके एवज में वे डेढ़ गुना रकम लौटाने की बात करते थे.

यह भी पढ़ें: मुंबई पुलिस को चकमा देने वाला इनामी बदमाश यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, लखनऊ से गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

An Indian womans death in the Kathmandu violence; the body has arrived in India.
नेपाल हिंसा: होटल में आग, रस्सी से उतरते वक्त UP की महिला की मौत 
एनसीआर के किल इलाकों में निवेश से होगा फायदा?
FNG एक्सप्रेसवे बदलेगा NCR का नक्शा, इन इलाकों में प्रॉपर्टी में निवेश से होगा मुनाफ़ा 
गाजियाबाद में स्थानीय लोगों ने दो होटलों पर मारा छापा 
Two hotels of Navayug Market became the center of commotion
गाजियाबाद के दो होटलों पर बवाल, महिलाओं ने की संदिग्धों की पिटाई, देह व्यापार की आशंका  
Uttar Pradesh RERA released the report (Photo: Representational)
UP RERA: रियल एस्टेट से जुड़ी शिकायतों में गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद सबसे आगे  

लालच में फंसे लोग जब उनके ठिकाने पर पहुंचते, तो गैंग के सदस्य उन्हें नोटों के बंडल दिखाते. ऊपर की परत में असली नोट और नीचे नोट के आकार के कागज रखे जाते थे. इस तरह वह अपने शिकार को लाखों रुपये का चूना लगाते. जांच में सामने आया है कि इस गैंग ने अब तक फर्जी कागजात से 100 से अधिक बैंक खाते खोले हैं.

Advertisement

इन खातों का इस्तेमाल विभिन्न गेमिंग एप्स और ऑनलाइन ठगी से अर्जित रकम के ट्रांजैक्शन में किया जाता था. पकड़े गए नेटवर्क का दायरा यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब तक फैला हुआ है. यूपीएसटीएफ का कहना है कि इस गैंग के खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं और इनके अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है. गिरफ्तारी को पुलिस ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement