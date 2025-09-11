UP: फेसबुक फ्रेंडशिप के नाम पर ब्लैकमेलिंग, होटल में बुलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो, फिर मांगे लाखों रुपये

उत्तर प्रदेश के आगरा में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-7 निवासी सचिन सिंह ने बताया कि फेसबुक पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी. बातचीत के दौरान शादी की चर्चा भी होने लगी. 7 सितंबर को आरोपी ने युवती को दिखाने के बहाने सचिन को आईएसबीटी स्थित होटल बुलाया.

होटल में एक युवती से मुलाकात कराई गई और होटल कर्मियों की मदद से नशीला पदार्थ पिला दिया गया. सचिन नशे में बेबस हो गया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने पांच से दस लाख रुपये तक की रकम की मांग शुरू कर दी. रुपये न देने पर वीडियो वायरल करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धमकी दी गई.

फ्रेंडशिप के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल

सचिन ने दबाव में आकर दो लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए लेकिन आरोपी लगातार और रकम मांगते रहे. इस बीच आरोपी ने घर पर कानूनी नोटिस भी भेज दिया. बुधवार को जब सचिन नोटिस का जवाब देने दीवानी अदालत पहुंचा तो आरोपी युवक वहां भी पहुंच गया. वकीलों की मदद से पीड़ित ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया

थाना प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़कर कार्रवाई की जाएगी.

