यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात, जानिए क्या सलाह मिली

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने हाल ही में वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल वर्मा और बेटी भी साथ थीं. प्रेमानंद महाराज ने प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट के बाद जीवन के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी.

आपको बता दें कि यह मुलाकात वृंदावन में प्रेमानंद के आश्रम में हुई. इस दौरान प्रशांत कुमार के साथ उनकी पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा और बेटी भी मौजूद थीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी: इन IPS अफसरों को मिलेगा Gallantry Award, जानिए प्रशांत कुमार और मंजिल सैनी के बारे में

मालूम हो कि प्रशांत कुमार 31 मई 2025 को डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं. उन्होंने आश्रम पहुंचकर सबसे पहले प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. प्रेमानंद ने प्रशांत कुमार को सलाह दी कि उन्होंने अपना जीवन देश और समाज की सेवा में लगाया है, अब उन्हें भगवान का स्मरण करना चाहिए.

जीवन का अंतिम फल है भगवान का स्मरण

प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी को सलाह देते हुए कहा कि मनुष्य जीवन का अंतिम फल यही है कि हमारा शरीर भगवान की स्मृति में छूटे. उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार को भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए अब उन्हें एकांत में भगवान का चिंतन करना चाहिए. महाराज ने यह भी समझाया कि भगवान का स्मरण सभी दुखों और विपत्तियों से रक्षा करता है और यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सहारा है. देखें वीडियो-

Advertisement

बेटी के विवाह पर मिला प्रेरणादायक जवाब

मुलाकात के दौरान प्रशांत कुमार की पत्नी डिंपल वर्मा ने अपनी बेटी के विवाह की चिंता महाराज से साझा की. इस पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें प्रेरणादायक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बेटी का विवाह भी एक तरह से भगवान की सेवा ही है. महाराज ने समझाया कि भगवान ने बेटी के लिए उसका जीवनसाथी पहले ही निश्चित कर दिया है, हमें बस उसे खोजने का प्रयास करना है.

---- समाप्त ----