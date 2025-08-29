scorecardresearch
 

इटावा में आठ वर्षीय बालक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या कर कुत्ते से कटवाने का लगाया आरोप

इटावा के गाड़ी पूरा मोहल्ले में आठ वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद पालतू कुत्ते से कटवाया गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा.

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बच्चे का शव (Photo: Amit Kumar Tiwari/ITG)
संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बच्चे का शव (Photo: Amit Kumar Tiwari/ITG)

इटावा शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के गाड़ी पूरा मोहल्ले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक आठ वर्षीय बालक मृत पाया गया और उसकी गर्दन को कुत्ता काट रहा था. मृतक की पहचान आहिल के रूप में हुई, जो कबाड़ बीनने का काम करता था.

सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की और रो-रोकर बुरा हाल कर लिया. मौके पर पहुंचे मृतक के चाचा आरिफ ने गंभीर आरोप लगाया कि आहिल की पहले चाकू से गर्दन काटकर हत्या की गई और फिर कुत्ते से कटवाया गया ताकि किसी को शक न हो. उन्होंने कहा कि हत्या क्यों की गई, इसका कारण स्पष्ट नहीं है.

आठ वर्षीय बालक की लाश को कुत्ते ने काटा

पालतू कुत्ते के मालिक ऋतिक ने बताया कि जब उसने देखा तो लड़का पहले से मृत था और कई कुत्ते उसके शरीर को काट रहे थे. उसने माना कि उसके कुत्तों में से एक भी मौके पर मौजूद था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान ने बताया कि बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौत हत्या से हुई या कुत्ते के हमले से. फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है.
 

