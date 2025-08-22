UP: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा शातिर चोर गिरफ्तार, मुठभेड़ में घायल होकर अस्पताल पहुंचा

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी की घटनाओं में वांछित अपराधी नूर आलम को बड़हलगंज पुलिस ने गुरुवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में नूर आलम के पैर में गोली लग गई. घायल हालत में उसे तत्काल बड़हलगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और चोरी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है.

दरअसल, घटना 21-22 अगस्त की रात की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध बाइक से सिधुआपार की ओर जा रहा है. बड़हलगंज पुलिस ने एंटी थेफ्ट सेल व सर्विलांस टीम की मदद से नाकाबंदी की. बाइक सवार को रोकने की कोशिश करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी की पहचान मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के डाकबंगला निवासी नूर आलम पुत्र स्व. रहमत अली के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार नूर आलम के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अलग-अलग जिलों और थानों में 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह बीएनएस की धारा 331(4), 305 और गोरखपुर के खोराबार, शाहपुर व बेलीपार थाने में वांछित था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किन-किन वारदातों को अंजाम दिया है. बता दें कि यह कार्रवाई एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन और थानाध्यक्ष बड़हलगंज चन्द्रभान सिंह की अगुवाई में हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से नूर आलम चोरी की घटनाओं में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

