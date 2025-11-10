UP: मुज़फ़्फ़रनगर में स्कूटी सवार पर गिरा बिजली का खंभा, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में बिजली की लाइन की मरम्मत के दौरान स्कूटर चलाते समय एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

मृतक की पहचान सुनील बाल्यान के रूप में हुई है. अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम आदर्श कॉलोनी इलाके में बिजली विभाग की आपूर्ति लाइन के रखरखाव कार्य के दौरान लापरवाही के कारण हुई. क्षेत्राधिकारी राजकुमार सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

राकेश टिकैत भी पहुंच गए थे विरोध में धरना देने

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में पार्टी के सदस्य भी धरना स्थल पर बैठ गए.

पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को विभाग और ठेकेदार की ओर से 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा के बाद रविवार देर रात धरना समाप्त कर दिया गया. फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है.

