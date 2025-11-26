अलीगढ़: बिना वर्दी के निकले SSP, शराबियों ने पूछा- कौन हो...? जवाब सुनते ही गिलास-बोतल छोड़ भाग खड़े हुए

यूपी के अलीगढ़ में पब्लिक प्लेस में खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया. एसएसपी खुद बिना वर्दी के मुआयना करने निकले. लेकिन इस दौरान ड्रिंक कर रहे कुछ युवक उन्हें पहचान नहीं पाए और पुलिस अधिकारी से बहस करने लगे. जब उन्हें जानकरी हुई तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई.
दरअसल, अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने सार्वजनिक स्थल पर खुले में शराब पीने और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे एसएसपी को देख शराबियों ने पूछा, "कौन हो तुम?" जवाब मिला, "एसएसपी हूं तुम्हारे शहर का." ये सुनते ही शराबी गिलास-बोतल छोड़कर भाग खड़े हुए. इस अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया और आठ लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
एसएसपी ऑफिस के नजदीक, तस्वीर महल के पास सार्वजनिक जमीन पर दुकान और ठेले लगाकर अवैध अतिक्रमण करने वाले 8 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पकड़े गए लोगों में प्रेस क्लब कैंटीन का संचालक भी शामिल है, जिसने अवैध रूप से ठेले और काउंटर लगवा रखे थे. ये लोग प्रेस क्लब वाली गली के सामने अवैध रूप से पानी, पकौड़ी और नमकीन आदि के काउंटर लगाकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर चुके थे.
स्थानीय लोगों को इस जगह पर शाम के समय शराबियों के जमावड़े से बहुत असहजता होती थी. शिकायत मिलने पर एसएसपी नीरज जादौन सिविल ड्रेस में अचानक मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरी स्थिति देखी और तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई.