scorecardresearch
 

Feedback

अलीगढ़: बिना वर्दी के निकले SSP, शराबियों ने पूछा- कौन हो...? जवाब सुनते ही गिलास-बोतल छोड़ भाग खड़े हुए

अलीगढ़ में एसएसपी नीरज जादौन सिविल ड्रेस में पब्लिक प्लेस पर खुलेआम शराब पीने वालों का मुआयना करने पहुंचे. जब शराबियों ने उन्हें नहीं पहचाना, तो एसएसपी ने कहा, "मैं तुम्हारे शहर का एसएसपी हूं." यह सुनते ही शराबी सामान छोड़कर भाग खड़े हुए. इस अचानक कार्रवाई में अवैध अतिक्रमण करने वाले और शराब पीने वाले आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया.

Advertisement
X
अलीगढ़ पुलिस का खुले में शराब पीने और अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (Photo- Screengrab)
अलीगढ़ पुलिस का खुले में शराब पीने और अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (Photo- Screengrab)

यूपी के अलीगढ़ में पब्लिक प्लेस में खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया. एसएसपी खुद बिना वर्दी के मुआयना करने निकले. लेकिन इस दौरान ड्रिंक कर रहे कुछ युवक उन्हें पहचान नहीं पाए और पुलिस अधिकारी से बहस करने लगे. जब उन्हें जानकरी हुई तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई. 

दरअसल, अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने सार्वजनिक स्थल पर खुले में शराब पीने और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे एसएसपी को देख शराबियों ने पूछा, "कौन हो तुम?" जवाब मिला, "एसएसपी हूं तुम्हारे  शहर का." ये सुनते ही शराबी गिलास-बोतल छोड़कर भाग खड़े हुए. इस अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया और आठ लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.  

एसएसपी ऑफिस के नजदीक, तस्वीर महल के पास सार्वजनिक जमीन पर दुकान और ठेले लगाकर अवैध अतिक्रमण करने वाले 8 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पकड़े गए लोगों में प्रेस क्लब कैंटीन का संचालक भी शामिल है, जिसने अवैध रूप से ठेले और काउंटर लगवा रखे थे. ये लोग प्रेस क्लब वाली गली के सामने अवैध रूप से पानी, पकौड़ी और नमकीन आदि के काउंटर लगाकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर चुके थे.

सम्बंधित ख़बरें

नशे में धुत सिपाही ने अस्पताल में मचाया हंगामा, हुआ सस्पेंड 
Drunk constable creates ruckus in Aligarh (Photo- ITG)
अलीगढ़: नशे में 'टुन्न' सिपाही का अस्पताल में ड्रामा, डॉक्टर से ब्रीथ एनालाइजर छीना  
मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगा लागू. (Photo: Representational)
मदरसा टीचरों की बायोमेट्रिक सिस्टम से रिकॉर्ड होगी अटेंडेंस 
Teacher suspended for opposing Vande Mataram
अलीगढ़: प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का विरोध, शिक्षक निलंबित, FIR दर्ज  
Student dies due to geyser gas in Aligarh (Photo- ITG)
बाथरूम में नहाने गई बेटी घंटे भर तक नहीं आई बाहर, दरवाजा तोड़कर देखा तो...  
Advertisement

स्थानीय लोगों को इस जगह पर शाम के समय शराबियों के जमावड़े से बहुत असहजता होती थी. शिकायत मिलने पर एसएसपी नीरज जादौन सिविल ड्रेस में अचानक मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरी स्थिति देखी और तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई.   

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement