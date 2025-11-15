scorecardresearch
 

बांदा: जिसकी 'दहेज हत्या' का दावा कर रहे थे पिता, वो महाराष्ट्र में जिंदा मिली

बांदा में पिता ने अपनी लापता बेटी को दहेज हत्या का शिकार बताकर ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराया था. कोर्ट आदेश पर पुलिस ने FIR लिखकर जांच शुरू की. पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ, जिस लड़की को मृत बताया गया, वह महाराष्ट्र में जिंदा मिली. युवती 2023 से ही एक परिचित के साथ रह रही थी. पुलिस उसे बरामद कर पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

हत्या का आरोप लगाने वाला पिता हुआ बेनकाब.(Photo: AI-generated)
हत्या का आरोप लगाने वाला पिता हुआ बेनकाब.(Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मर्का थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने पर उसके पति और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया था. पिता का कहना था कि उनकी बेटी दो वर्ष पहले दहेज के लिए मार दी गई और ससुराल वालों ने उसका शव कहीं फेंक दिया. 

अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने 2 सितंबर 2025 को दहेज हत्या की FIR दर्ज कर जांच शुरू की. एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर डीएसपी सौरभ सिंह ने मामले की विवेचना अपने हाथ में ली. जांच आगे बढ़ी तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. जिस लड़की को मृत बताकर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था, वह वास्तव में जीवित मिली. पुलिस ने उसे महाराष्ट्र से बरामद किया.

शादी के आठ महीने बाद ही घर छोड़ दिया था

जांच से पता चला कि युवती की शादी 23 फरवरी 2023 को हुई थी. लेकिन वह अक्टूबर 2023 से ही अपने एक जानने वाले व्यक्ति के साथ रह रही थी. परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. पिता ने गुमशुदगी के बजाय सीधे दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.

पुलिस पूछताछ में जुटी, आगे बढ़ेगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस फिलहाल युवती से पूछताछ कर रही है कि वह घर से क्यों गई और इस दौरान कहां–कहां रही. डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि मर्का थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने पर अदालत में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. तमाम साक्ष्यों और जांच के बाद कथित मृतका को बरामद कर लिया गया है. लड़की की शादी 2023 में हुई थी. उससे पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

