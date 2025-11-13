scorecardresearch
 

बांदा में पुलिस का अनोखा अंदाज... ढोल-हारमोनियम बजाकर लोगों को समझाए ट्रैफिक नियम

बांदा में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. एएसपी शिवराज और एएसपी मेविस टॉक बुंदेली कलाकारों के साथ ढोल-हारमोनियम लेकर चौराहे पर बैठे और गीतों से लोगों को जागरूक किया. यातायात माह के दौरान पुलिस ने 10 हजार वाहनों पर कार्रवाई और सवा करोड़ रुपये जुर्माना वसूला.

सख्त चेकिंग और जागरूकता साथ-साथ.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
सख्त चेकिंग और जागरूकता साथ-साथ.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

यूपी के बांदा में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर पुलिस ने एक अलग ही तरीका अपनाया है. यहां पुलिस अधिकारी ढोल, हारमोनियम और मंजीरा बजाने वाले के साथ चौराहे पर बैठ गए. उन्होंने बुंदेली गीतों के जरिए लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की. यह नज़ारा देखकर लोग रुक-रुककर पुलिस के इस अनोखे अभियान की तारीफ करते नजर आए.

बुंदेली गीतों से दी ट्रैफिक नियमों की सीख
जिले के कालू कुआं चौराहे पर बुधवार शाम को एएसपी शिवराज और एएसपी मेविस टॉक पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने बुंदेली कलाकारों के साथ बैठकर हारमोनियम और ढोल की थाप पर गीत गाए. गीतों के बोलों में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई. कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोग मनोरंजन के साथ संदेश को अपनाएं.

सख्त चेकिंग और जागरूकता साथ-साथ
यातायात माह के तहत बांदा पुलिस जागरूकता के साथ सख्ती भी दिखा रही है. अब तक पुलिस ने करीब 10 हजार वाहनों पर कार्रवाई की है और लगभग सवा करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. अधिकारियों ने बताया कि जो लोग नियम तोड़ रहे हैं, उन पर रोज़ाना एक हजार से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं.

बांदा

लोगों से की सुरक्षा की अपील
एएसपी शिवराज ने कहा कि हमारा मकसद लोगों की सुरक्षा है. पुलिस गांव से लेकर शहर तक, स्कूलों और चौराहों पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रही है. उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ओवरस्पीड और ट्रिपलिंग से बचें. छोटे-छोटे नियम अपनाने से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे.

