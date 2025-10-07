देवरिया के जिस अस्पताल की पानी टंकी में मिली थी लाश, मुआयना करने 5वीं मंजिल पहुंची DM दिव्या मित्तल, कही ये बात

उत्तर प्रदेश के देवरिया में महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद खुद डीएम दिव्या मित्तल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया. डीएम ने बताया कि एक अज्ञात शव पानी की टंकी में बरामद हुआ जिसको निकलवाया लिया गया है. पुलिस की कार्यवाही चल रही है. प्रशासनिक रूप से क्या गलत हुई, कौन जिम्मेदार है, उसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है.

बकौल डीएम- सीडीओ की अध्यक्षता में जांच करवाई जा रही है. इसमें सीआरओ, सीओ सिटी, डॉक्टर आदि भी शामिल हैं. अभी प्रकरण की जांच चल रही है, बुधवार को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी. फिलहाल, पानी की टंकी को सील कर दिया गया है. टैंकर से पानी सप्लाई किया जाएगा. नजर बनी हुई है. यह संगीन घटना है. जो जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी.

गौरतलब है कि महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी व वार्ड भवन की पांचवीं मंजिल पर सीमेंटेड पानी की टंकी स्थापित है. जिससे मरीजों व मेडिकल स्टाफ के लिए वार्डों और शौचालयों में पानी की आपूर्ति होती है. कुछ तो इसका पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. बीते सोमवार को इस टंकी के पानी में दुर्गंध की शिकायत तीमारदारों द्वारा की गई.

जब सफाईकर्मी पानी की टंकी साफ करने के लिए ऊपर पहुंचे और ढक्कन/स्लैब हटाया तो अंदर सड़ी-गली लाश दिखाई पड़ी. जिसपर उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मेडिकल प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दी. देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम डटी रही और लाश को निकाला गया. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया. आखिर में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए आज यानि मंगलवार को डीएम दिव्या मित्तल मेडिकल कालेज की पांचवी मंजिल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने जांच टीम गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जाएगा.

