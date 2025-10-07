scorecardresearch
 

देवरिया के जिस अस्पताल की पानी टंकी में मिली थी लाश, मुआयना करने 5वीं मंजिल पहुंची DM दिव्या मित्तल, कही ये बात

देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मौके का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि सीडीओ की अध्यक्षता में एक टीम प्रशासनिक चूक और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को आएगी. टंकी सील कर दी गई है.

पानी की टंकी चेक करने पहुंचीं डीएम दिव्या मित्तल (Photo- Screengrab)
पानी की टंकी चेक करने पहुंचीं डीएम दिव्या मित्तल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद खुद डीएम दिव्या मित्तल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया. डीएम ने बताया कि एक अज्ञात शव पानी की टंकी में बरामद हुआ जिसको निकलवाया लिया गया है. पुलिस की कार्यवाही चल रही है. प्रशासनिक रूप से क्या गलत हुई, कौन जिम्मेदार है, उसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है. 

बकौल डीएम- सीडीओ की अध्यक्षता में जांच करवाई जा रही है. इसमें सीआरओ, सीओ सिटी, डॉक्टर आदि भी शामिल हैं. अभी प्रकरण की जांच चल रही है, बुधवार को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी. फिलहाल, पानी की टंकी को सील कर दिया गया है. टैंकर से पानी सप्लाई किया जाएगा. नजर बनी हुई है. यह संगीन घटना है. जो जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी. 

गौरतलब है कि महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी व वार्ड भवन की पांचवीं मंजिल पर सीमेंटेड पानी की टंकी स्थापित है. जिससे मरीजों व मेडिकल स्टाफ के लिए वार्डों और शौचालयों में पानी की आपूर्ति होती है. कुछ तो इसका पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. बीते सोमवार को इस टंकी के पानी में दुर्गंध की शिकायत तीमारदारों द्वारा की गई. 

जब सफाईकर्मी पानी की टंकी साफ करने के लिए ऊपर पहुंचे और ढक्कन/स्लैब हटाया तो अंदर सड़ी-गली लाश दिखाई पड़ी. जिसपर उन्होंने  तत्काल इसकी सूचना मेडिकल प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दी. देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम डटी रही और लाश को निकाला गया. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया. आखिर में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. 

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए आज यानि मंगलवार को डीएम दिव्या मित्तल मेडिकल कालेज की पांचवी मंजिल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने जांच टीम गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जाएगा. 

