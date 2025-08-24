scorecardresearch
 

UP: गांव के मेले में मोमोज खाने से फैला डायरिया, 35 लोग बीमार, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती

बांदा के मसूरी ग्राम पंचायत के खिरवा गांव में मेला घूमने पहुंचे ग्रामीणों के लिए मोमोज खाना खतरनाक साबित हुआ. ठेले से मोमोज खाने के बाद करीब 35 लोग डायरिया और बुखार से बीमार हो गए. कई मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. गांव में दहशत का माहौल है.

ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.(Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के बांदा में मेला घूमने गए ग्रामीणों के लिए मोमोज खाना भारी पड़ गया. मसूरी ग्राम पंचायत के खिरवा गांव में शुक्रवार को मेला लगा था, जहां ठेले पर बिके मोमोज खाने से करीब 35 लोग बीमार हो गए. बीमारों में अधिकांश स्कूली बच्चे शामिल हैं. घटना से पूरे गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, ग्रामीणों ने मेला घूमते समय एक ठेले से मोमोज खरीदे और खाने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. कई बच्चों और बड़ों को दस्त, उल्टी और तेज बुखार की शिकायत होने लगी. परिजन आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से कई मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

डॉक्टरों के मुताबिक, ज्यादातर मरीज डायरिया से ग्रसित हैं और कई बच्चों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ डॉ. विजेंद्र सिंह ने तुरंत मेडिकल टीम गांव भेजी. टीम ने बीमार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जरूरी दवाइयां वितरित कीं और गांव में दवा का छिड़काव कराया. 

<a href=बांदा" src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/inline-images/whatsapp-image-2025-08-24-at-5.41.00-pm.jpeg" />

साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता बरतने, खुले में शौच न करने और गंदगी से बचने की हिदायत दी गई. सीएमओ ने बताया कि अब तक करीब 35 लोग बीमार पाए गए हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं. सभी मरीज डॉक्टरों की निगरानी में हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं.

बांदा

उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क किनारे असुरक्षित और अस्वच्छ भोजन से परहेज करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. परिजन बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में मॉनिटरिंग कर रहा है.

