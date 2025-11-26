scorecardresearch
 

Feedback

यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर! अखिलेश बोले- 2027 के बाद सरकार ही डिटेंशन में होगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को 2027 के बाद लोग खुद डिटेंशन में भेज देंगे.

Advertisement
X
सीएम योगी और अखिलेश यादव (फ़ाइल फोटो )
सीएम योगी और अखिलेश यादव (फ़ाइल फोटो )

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं. उन्होंने सभी जिलों के DM को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले उनके लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाएं. उनके इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि लोग उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देंगे.'

अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं. सरकार BLOs पर प्रेशर डाल रही है. उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों का वोट काटने का प्लान है. 

यह भी पढ़ें: घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो और..., CM योगी ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का दिया निर्देश

सम्बंधित ख़बरें

samrat chaudhary nitish kumar
बिहार में 'योगी मॉडल' लागू करना सम्राट चौधरी के लिए जरूरी भी, मजबूरी भी  
the sacred significance of vivah panchami and devotion to lord ram
'विवाह पंचमी का पावन दिन संतों और राम भक्तों को समर्पित...', बोले योगी 
सिर्फ राम मंदिर नहीं, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी पूरी अयोध्या, योगी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान 
Ayodhya emerging as a global festival capital under Prime Minister's guidance.
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में क्या बोले CM योगी? 
CM Yogi spoke at the Ayodhya flag hoisting ceremony (Photo- Screengrab)
अयोध्या में धर्मध्वजा की स्थापना से CM योगी गदगद, बोले- ये एक नए युग का प्रारंभ 

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा दिया गया वोट का अधिकार खतरे में है, क्योंकि बीजेपी करोड़ों लोगों को अलग-अलग बहानों से उनके अधिकार से दूर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यूपी में वोट काटने की साजिश और जाति के आधार पर अधिकारियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: डिटेंशन सेंटर से फरार हो गए 10 बांग्लादेशी... डिपोर्ट करने की हो रही थी तैयारी, अब तलाश में जुटी पुलिस

अखिलेश ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म को भूल जाइए, वे सेक्युलरिज्म का सही मतलब नहीं समझते. सरकार में कोई सोशलिस्ट नहीं बचा है, अब कोई सेक्युलरिज्म नहीं है. SIR के साथ उन्होंने (बीजेपी) हमारे लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है. हमारी लड़ाई PDA के लिए है, और PDA का मतलब है आधी आबादी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement