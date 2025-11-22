घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो और..., CM योगी ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान तुरंत की जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए.

और पढ़ें

जल्दी पहचान और त्वरित कार्रवाई

सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों पर अवैध रूप से प्रदेश में रहने का शक है, उनकी पहचान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए. इसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था पर बोझ न पड़े.

यह भी पढ़ें: 'नया जिन्ना न बनने दें', वंदे मातरम के विरोध पर गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, जहां इन्हें पहचान प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा.

देश वापसी का फैसला स्पष्ट

सरकार का साफ संदेश है कि पहचान पूरी होते ही सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

---- समाप्त ----