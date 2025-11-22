scorecardresearch
 

घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो और..., CM योगी ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का दिया निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. सभी डीएम को प्रदेश में रह रहे ऐसे लोगों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. सरकार ने अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है. पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा. राज्य सरकार ने साफ किया कि किसी को राहत नहीं मिलेगी.

अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं!(File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान तुरंत की जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए.

जल्दी पहचान और त्वरित कार्रवाई

सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों पर अवैध रूप से प्रदेश में रहने का शक है, उनकी पहचान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए. इसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था पर बोझ न पड़े.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
मेरठ, कानपुर और मथुरा के लिए सीएम योगी का प्लान, जानिए किन शहरों के तर्ज पर होगा विकास 

यह भी पढ़ें: 'नया जिन्ना न बनने दें', वंदे मातरम के विरोध पर गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, जहां इन्हें पहचान प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा.

देश वापसी का फैसला स्पष्ट

सरकार का साफ संदेश है कि पहचान पूरी होते ही सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

