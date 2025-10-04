डिटेंशन सेंटर से फरार हो गए 10 बांग्लादेशी... डिपोर्ट करने की हो रही थी तैयारी, अब तलाश में जुटी पुलिस

त्रिपुरा में अवैध रूप से भारत आने वाले दस बांग्लादेशी फरार हो गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम त्रिपुरा जिले के नरसिंहगढ़ स्थित एक डिटेंशन सेंटर में इन बांग्लादेशियों को रखा गया था. इस मामले के बाद अब पुलिस बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस प्रवक्ता राजदीप देब ने बताया कि 29 सितंबर को यह घटना हुई. इसमें एक नाबालिग भी शामिल था. इन लोगों के डिपोर्टेशन की तैयारी की जा रही थी. उसी दौरान उन्होंने सेंटर की सुरक्षा में सेंध लगाई और उसका फायदा उठाकर भाग निकले. इन दस अवैध प्रवासियों के भागने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है.

इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और डिटेंशन सेंटर के आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि संभावित रूटों पर नजर रखी जा रही है और आसपास के गांवों और शहरों में पुलिस पैट्रोलिंग तेज कर दी गई है.

यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 1 अक्टूबर को उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर जेल से छह कैदी भाग निकले थे, जिनमें से दो को बाद में पकड़ लिया गया था. स्थानीय लोगों से पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. राज्य भर में अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. डिटेंशन सेंटर से भागे हुए सभी अवैध प्रवासियों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है.

