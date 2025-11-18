scorecardresearch
 

Feedback

'... तो लाठी से पीट-पीट कर सुधार देंगे', देवरिया के SP ने पुष्पा-केजीएफ फिल्म का जिक्र कर गुंडे-मवालियों को दी चेतावनी, VIDEO वायरल

देवरिया के एसपी संजीव सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से बोलते हुए 'पुष्पा' और 'KGF' फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं. उन्होंने गुंडों-मवालियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 'पुष्पा' जैसे हीरो पुलिस को मिल गए तो उन्हें लाठी से पीटकर ठीक कर देंगे. एसपी ने फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर्स के महिमामंडन और उनके चलते युवाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की.

Advertisement
X
देवरिया के एसपी संजीव सुमन (Photo- Screengrab)
देवरिया के एसपी संजीव सुमन (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पुष्पा और केजीएफ फिल्म का जिक्र करते हुए गुंडे-मवालियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'पुष्पा झुकेगा नहीं... क्यों, क्योंकि वह हीरो है. वैसा हीरो यदि पुलिस को या मुझे मिल जाए तो लाठी से पीट-पीट कर ठीक कर देंगे.' 

बकौल एसपी संजीव सुमन- ये जो केजीएफ वाले रॉकी भाई हैं या दूसरी फिल्मों के विलेन, जितने भी निगेटिव कैरेक्टर्स हैं, इन सबको मीडिया ने पॉजिटिव बना दिया है. सारे चोर-उचक्के आज हीरो बनकर घूम रहे हैं. आलम यह है कि अब सिनेमा में बड़े-बड़े हीरो निगेटिव रोल्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल के लड़के/लड़कियों को यही पसंद आ रहा है. जबकि, असल में यदि कोई बच्चा पढ़ाई-लिखाई करने वाला है तो वह लड़ाई-झगड़ा से बचना चाहता है. मगर फिल्मों में उसको एक खराब कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं. 

एसपी ने कहा कि एक लड़का जो सिगरेट पीता है, गुंडागर्दी करता है, रोड पर घूमता है... वह कुछ लोगों की नजर में हीरो है. कहीं ना कहीं यह बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ रहा है. पुरुषों के मन में महिलाओं के मन में दोनों के मन में. हमें यह समझना पड़ेगा कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा है. सिनेमा असल जीवन नहीं है. इसलिए उससे बचिए. अपने जीवन को खुद सुधारिये. अध्यात्म की ओर जाइये. अपने जीवन में बहुत प्रगति कीजिए. पॉजिटिव बनिए.  

सम्बंधित ख़बरें

police team
पेमेंट मांगा तो दुकानदार को गोली मारकर भागा ग्राहक... जानें देवरिया में क्यों हुआ खूनी खेल 
बलिया में पशु तस्कर का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
UP: देवरिया में पुलिस कस्टडी से भागे पशु तस्कर का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों का मोर्चरी पर रो-रोकर बुरा हाल हो गया (Photo : AP)
आंखों में आंसू, बेसहारा परिवार और छूटा अपनों का साथ... दिल्ली ब्लास्ट में बिखर गए कई घरों के सपने 
Shiva Jaiswal of Deoria was injured in the Delhi blast (Photo- ITG)
पिता गुजर चुके, मां को कैंसर... दिल्ली धमाके में घायल देवरिया के शिवा की कहानी  
देवरिया में रोते-रोते लड़की ने पुल से लगा दी छलांग 
Advertisement

आपको बता दें कि देवरिया के भटनी विकासखंड के नोनापार स्थित मणिनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में श्री मणिनाथ ब्रह्म जयंती का 56वां वर्ष समारोह मनाया गया था. इस कार्यक्रम के दूसरे दिन 17 नवंबर को पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां इलाके के लोगों के साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे. इसी दौरान एसपी ने जब माइक संभाला तो उन्होंने फिल्मों में निगेटिव रोल करने वाले हीरो से असल जिंदगी में युवाओं पर हो रहे उसके दुष्प्रभाव व दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया. 

एसपी ने कहा कि सिनेमा में जो हीरो हैं, जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वैसे हीरो उन्हें हकीकत में मिल जाएं तो वे उनको लाठी से ठीक कर देंगे. उन्होंने छात्रों को नसीहत देते हुए कहा कि जीवन में सुधार लाइये. फिल्मी कैरेक्टर के चक्कर में ना पड़ना.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement