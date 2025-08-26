UP: देवरिया से BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी, ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भेजी गई है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विधायक को कई गोलियां मारी जाएंगी. यही नहीं, धमकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी गई है.

मामले की पुष्टि करते हुए देवरिया सदर थाने के SHO दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है मामला?

दरअसल, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी एक मजार पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. उनका आरोप था कि मजार का दायरा अवैध रूप से बढ़ाया गया है और इसमें बंजर जमीन, नाला और राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा शामिल कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए थे कि भूमि अभिलेखों की जांच करें और अगर कब्जा अवैध पाया जाए तो तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए.

आरएसएस प्रचारक की हो गई थी हत्या

विधायक ने सवाल उठाया था कि बिना मानचित्र पास हुए रेलवे ओवरब्रिज के बगल में निर्माण कैसे हो गया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 28 साल पहले आरएसएस प्रचारक रामनगीना यादव की हत्या तब कर दी गई थी जब उन्होंने इसी मजार की वैधता पर सवाल उठाए थे.

विधायक का कहना है कि स्थानीय लोग डर के कारण इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते. हाल ही में इस स्थल पर बाहरी लोगों की संदिग्ध बैठकों की जानकारी भी मिली है. उन्होंने मांग की कि लखनऊ से विशेष टीम भेजकर जमीन की मालिकाना हक और मजार की गतिविधियों की जांच की जाए.

फिलहाल, स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण की जांच शुरू कर दी है. पुलिस तकनीकी जांच के जरिए धमकी भेजने वालों का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

