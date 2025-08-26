scorecardresearch
 

Feedback

UP: देवरिया से BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी, ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी गई है.

Advertisement
X
विधायक को कई गोलियां मारने की धमकी मिली है- (File Photo: ITG)
विधायक को कई गोलियां मारने की धमकी मिली है- (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भेजी गई है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विधायक को कई गोलियां मारी जाएंगी. यही नहीं, धमकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी गई है.

मामले की पुष्टि करते हुए देवरिया सदर थाने के SHO दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है मामला?
दरअसल, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी एक मजार पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. उनका आरोप था कि मजार का दायरा अवैध रूप से बढ़ाया गया है और इसमें बंजर जमीन, नाला और राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा शामिल कर लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी- फाइल फोटो
BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार 
देवरिया जिले की भाटपाररानी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ग्रामीणों से बातचीत करते हुए (Photo: Screengrab)
'धमकाओगे तुम लोग...', बीजेपी विधायक समस्याएं सुनते ही ग्रामीणाें पर भड़के 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Ram Pratap Singh/ITG)
देवरिया से नाबालिग का अपहरण, पश्चिम बंगाल से बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार 
man arrested by police
हिन्दू नाबालिग लड़की को घर से भगाया, धर्म परिवर्तन व शादी की आशंका, ऐसे पकड़ा गया सैनुल 
RPF arrested a man who was practicing bowling with stones on railway track
देवरिया स्टेशन पर युवक ने ट्रैक से पत्थर उठाकर फेंका, कृषक एक्सप्रेस की खिड़की का शीशा टूटा, यात्री को लगी चोट 

मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए थे कि भूमि अभिलेखों की जांच करें और अगर कब्जा अवैध पाया जाए तो तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए.

Advertisement

आरएसएस प्रचारक की हो गई थी हत्या
विधायक ने सवाल उठाया था कि बिना मानचित्र पास हुए रेलवे ओवरब्रिज के बगल में निर्माण कैसे हो गया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 28 साल पहले आरएसएस प्रचारक रामनगीना यादव की हत्या तब कर दी गई थी जब उन्होंने इसी मजार की वैधता पर सवाल उठाए थे.

विधायक का कहना है कि स्थानीय लोग डर के कारण इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते. हाल ही में इस स्थल पर बाहरी लोगों की संदिग्ध बैठकों की जानकारी भी मिली है. उन्होंने मांग की कि लखनऊ से विशेष टीम भेजकर जमीन की मालिकाना हक और मजार की गतिविधियों की जांच की जाए.

फिलहाल, स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण की जांच शुरू कर दी है. पुलिस तकनीकी जांच के जरिए धमकी भेजने वालों का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement