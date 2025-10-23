देवरिया की DM दिव्या मित्तल का अनोखा अंदाज: अन्नकूट महोत्सव में महिला भक्तों संग झूमकर किया डांस, VIDEO VIRAL

यूपी के देवरिया स्थित तिरुपति बालाजी भक्ति वाटिका में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ. इस दौरान जिलाधिकारी (DM) दिव्या मित्तल भी शामिल हुईं. पूजा-अर्चना के बाद डीएम ने भगवान श्रीकृष्ण के भजन-कीर्तन पर महिला भक्तों के साथ झूमकर नृत्य किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भक्ति वाटिका में दिखा DM का अद्भुत रूप

प्रत्येक वर्ष की तरह, इस वर्ष भी तिरुपति बालाजी भक्ति वाटिका में पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायनचार्य द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में डीएम दिव्या मित्तल और नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह भी शामिल हुईं. अतिथियों ने गौपूजन किया और पालकी में भगवान की दिव्य सवारी निकाली गई. इसके बाद भगवान को मंत्रोच्चारण के साथ भोग लगाया गया और भजन-कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हुआ.

भजन पर डीएम ने किया डांस

भजन-कीर्तन शुरू होने के बाद सभी भक्तों के बीच डीएम दिव्या मित्तल का एक अद्भुत रूप दिखाई पड़ा. वह भगवान श्रीकृष्ण के भजन पर खुद को रोक नहीं पाईं और झूमकर नाचने लगीं. इस दौरान अन्य महिला भक्त भी उनके साथ शामिल रहीं. डीएम के इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

आपको बता दें कि देवरिया की वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल (IAS) ने 14 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण किया था. वह 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और देवरिया की 68वीं डीएम हैं. इससे पहले वह मिर्जापुर और संत कबीर नगर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं. दिव्या मित्तल अपने कुशल प्रशासन के लिए जानी जाती हैं. अक्सर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं.

