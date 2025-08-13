बलरामपुर में मूक-बधिर लड़की से रेप, बचने के लिए भागी तो आरोपियों ने बाइक से किया पीछा, एनकाउंटर के बाद दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मूक-बधिर युवती को अगवा कर उसके साथ रेप किया गया. यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई. सोमवार की शाम युवती अपने मामा के घर से पैदल अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसे अगवा कर लिया. उन्होंने युवती को पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया. अगवा करने से पहले युवती का सड़क पर भागते हुए एक वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था.

बदहवास हालत में मिली पीड़िता

युवती के घर और मामा के घर की दूरी लगभग एक किलोमीटर है. जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. युवती बदहवास अवस्था में बहादुरपुर पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में मिली. मूक-बधिर होने के कारण युवती ने इशारों में अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना परिजनों को बताई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने मुठभेड़ में किया आरोपियों को गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की तो दो युवकों के नाम सामने आए, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने दोनों युवकों- अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद

पुलिस को इस मामले को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिली. अगवा करने से पहले युवती का सड़क पर भागते हुए जो वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, उसने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में अहम सुराग दिए. पुलिस ने अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----