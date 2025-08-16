scorecardresearch
 

Feedback

आगरा में बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर की कर दी हत्या, एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी

आगरा में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या का चौंकाने वाला राज सामने आया है. दो दिनों पहले हुई हत्या के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की बहू बबली ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह के साथ मिलकर ससुर की गला घोंटकर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया. पुलिस ने बबली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेम सिंह को मुठभेड़ में घायल अवस्था में दबोचा गया. मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

Advertisement
X
आगरा में पकड़ा गया हत्या का आरोपी (Photo: Screengrab)
आगरा में पकड़ा गया हत्या का आरोपी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. बमरौली थाना क्षेत्र के महल बादशाही इलाके में 70 साल के बुजुर्ग राजवीर सिंह का शव खेत में मिलने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.

बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के बेटे की पत्नी बबली ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह संग मिलकर यह साजिश रची. हत्या गला घोंटकर की गई और उसके बाद शव खेत में फेंक दिया गया. घटना का खुलासा होते ही मृतक के परिवार और गांव में हड़कंप मच गया.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी सरकार की ₹6,000 करोड़ की टाउनशिप योजना
6,000 करोड़ की टाउनशिप से बदलेगा यूपी! छोटे शहरों में भी मिलेगी मेट्रो वाली जिंदगी 
up expensive cities
यूपी के टॉप-10 महंगे शहर 
11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताजमहल 
ताजमहल देखने आगरा पहुंचीं 11 देशों की सुंदरियां. (Photo: ITG)
ताज की खूबसूरती पर फिदा हुईं 11 देशों की सुंदरियां... भारतीय परिधान में दिखीं Miss Teen Earth की फाइनलिस्ट 
Young man commits suicide in Agra (Photo: AI-generated)
'मैं उसका पहला मरीज, वो मेरी आखिरी डॉक्टर', सुसाइड नोट छोड़ फंदे से झूला इंजीनियर 

गौरतलब है कि मृतक राजवीर सिंह के बेटे हरीओम की हत्या करीब 6 साल पहले हो चुकी थी. उस मामले में उसकी पत्नी बबली जेल भी गई थी. बबली की दो बेटियां और एक बेटा था. जेल में रहते हुए उसके 8 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद से बबली को शक था कि उसके बेटे की मौत के पीछे ससुराल पक्ष का हाथ है. इसी रंजिश ने उसे इस अपराध की ओर धकेल दिया.

Advertisement

लंबे समय से महिला का चल रहा था प्रेम प्रसंग

बबली का प्रेम प्रसंग प्रेम सिंह से लंबे समय से चल रहा था. प्रेम सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस के अनुसार, मुन्नी देवी (मृतक की पत्नी) अपनी पोतियों को घर लाकर उनका पालन-पोषण करना चाहती थीं, जबकि बबली दिगनेर गांव में किराए पर रह रही थी. इसी विवाद को निपटाने के लिए राजवीर सिंह को घर से बाहर बुलाया गया और हत्या कर दी गई.

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बबली को गिरफ्तार कर लिया. वहीं उसके प्रेमी प्रेम सिंह को मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया. मुठभेड़ में प्रेम सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement