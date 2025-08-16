आगरा में बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर की कर दी हत्या, एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी

उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. बमरौली थाना क्षेत्र के महल बादशाही इलाके में 70 साल के बुजुर्ग राजवीर सिंह का शव खेत में मिलने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.

बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के बेटे की पत्नी बबली ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह संग मिलकर यह साजिश रची. हत्या गला घोंटकर की गई और उसके बाद शव खेत में फेंक दिया गया. घटना का खुलासा होते ही मृतक के परिवार और गांव में हड़कंप मच गया.

गौरतलब है कि मृतक राजवीर सिंह के बेटे हरीओम की हत्या करीब 6 साल पहले हो चुकी थी. उस मामले में उसकी पत्नी बबली जेल भी गई थी. बबली की दो बेटियां और एक बेटा था. जेल में रहते हुए उसके 8 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद से बबली को शक था कि उसके बेटे की मौत के पीछे ससुराल पक्ष का हाथ है. इसी रंजिश ने उसे इस अपराध की ओर धकेल दिया.

लंबे समय से महिला का चल रहा था प्रेम प्रसंग

बबली का प्रेम प्रसंग प्रेम सिंह से लंबे समय से चल रहा था. प्रेम सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस के अनुसार, मुन्नी देवी (मृतक की पत्नी) अपनी पोतियों को घर लाकर उनका पालन-पोषण करना चाहती थीं, जबकि बबली दिगनेर गांव में किराए पर रह रही थी. इसी विवाद को निपटाने के लिए राजवीर सिंह को घर से बाहर बुलाया गया और हत्या कर दी गई.

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बबली को गिरफ्तार कर लिया. वहीं उसके प्रेमी प्रेम सिंह को मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया. मुठभेड़ में प्रेम सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

