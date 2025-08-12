scorecardresearch
 

UP: प्रेमी संग भागी बेटी को परिवार ने किया ‘मृत घोषित’, छपवाए शोकपत्र और रखी तेरहवीं

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक परिवार ने बेटी के प्रेमी संग भागने के बाद उसे जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर दिया. परिवार ने शोकपत्र छपवाकर समाज में बांटे और तेरहवीं का आयोजन किया. 250 से अधिक लोग शोकसभा में शामिल हुए. मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रेमी के साथ भागी बेटी को परिवार ने मृत घोषित किया (Photo: Screengrab)
प्रेमी के साथ भागी बेटी को परिवार ने मृत घोषित किया (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी के प्रेमी के साथ भागने के बाद उससे सारे रिश्ते तोड़कर उसे मृत मान लिया. परिवार ने बेटी की मृत्यु की तारीख 30 जुलाई बताते हुए शोकपत्र छपवाए और पूरे समाज व रिश्तेदारों में बांट दिए.

यह मामला मड़ावरा थाना क्षेत्र के कस्बे का है. शीलचन्द्र जैन की तीन बेटियां और एक बेटा है. दूसरी बेटी सोनम जैन 26 जुलाई को मोहल्ले के ही एक युवक के साथ भाग गई थी. परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन 30 जुलाई को सोनम ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

प्रेमी के साथ भागी बेटी को परिवार ने किया मृत घोषित

इससे आहत परिवार ने बेटी से नाता तोड़ने का फैसला किया और 12 अगस्त को तेरहवीं का आयोजन रखा. इस शोकसभा में 250 से अधिक लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ऐसे मामलों पर चिंता जताई और समाज से अपील की कि बच्चों की शादी समय पर करें.

शोकसभा में 250 से अधिक लोग शामिल हुए

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोग इसे समाज में रिश्तों और मान-सम्मान को लेकर उठाया गया बड़ा कदम मान रहे हैं.

