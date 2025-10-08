scorecardresearch
 

मसाला खाकर दारोगा बोला- 'कम्प्रोमाइज कर लो वरना बदनामी होगी', मनचला अंगौछा डाले हंसता रहा... कानपुर में छेड़खानी की शिकार छात्रा की जुबानी

शिकायत पर कानपुर के जाजमऊ थाने के दारोगा अभिषेक कुमार शुक्ला ने कार्रवाई करने के बजाय, आरोपी देवेंद्र प्रजापति को लड़की के घर पहुंचा दिया. दारोगा ने लड़की पर 'कम्प्रोमाइज' करने का दबाव बनाया, और कहा कि ऐसा न करने पर उसकी 'बेइज्जती' हो जाएगी. अपराधी हंसते हुए लड़की को धमकाता रहा, जबकि दारोगा पान मसाला खाते हुए कमरे में टहलते रहे.

छेड़छाड़ के मामले में कानपुर के दारोगा का अजीब रवैया (Photo- Screengrab)
छेड़छाड़ के मामले में कानपुर के दारोगा का अजीब रवैया (Photo- Screengrab)

कानपुर में एक पुलिसकर्मी ने सारी मर्यादा तोड़ दी. छेड़खानी की शिकायत करने वाली बीए की छात्रा को न्याय दिलाने के बजाय, दारोगा आरोपी को लेकर उसके घर पहुंच गया और धमकाने लगा कि 'समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी.' पीड़िता ने वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुई और भ्रष्ट दारोगा पर जांच शुरू हुई.

दरअसल, BA की छात्रा ने इलाके के अपराधी देवेंद्र प्रजापति पर परेशान करने का आरोप लगाया था. छात्रा के मुताबिक, देवेंद्र ने उसे जबरदस्ती कार में खींचकर रेप करने की कोशिश की थी. देवेंद्र क्षेत्र का अपराधी है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं. धमकी से डरकर लड़की ने कोचिंग जाना बंद कर दिया था. जब वह दोबारा जाने लगी, तो अपराधी फिर परेशान करने लगा. इससे तंग आकर उसने पुलिस कंट्रोल रूम 1075 पर शिकायत की थी.

शिकायत के बाद जाजमऊ थाने के दारोगा अभिषेक कुमार शुक्ला को कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे लड़की के घर पहुंचा दिया. वहां दारोगा लड़की से कहने लगे कि 'कम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी.' इस दौरान अपराधी देवेंद्र प्रजापति कंधे पर अंगौछा डाले, हंसता हुआ खड़ा रहा और लड़की को धमकाते हुए कहा कि 'कंप्रोमाइज कर लो नहीं तो क्या करोगे, मुझे जेल भिजवा लोगी.' दारोगा जी पान मसाला खाते हुए कमरे में टहलते रहे.

एसीपी ने लिया संज्ञान, जांच शुरू

पुलिस का यह रवैया देखकर हैरान पीड़िता ने कैंट की एसीपी आकांक्षा पांडे से पूरे मामले की शिकायत की. एसीपी ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया. एसीपी ने कहा कि आरोपी देवेंद्र अपराधी है और छेड़खानी करता था. उन्होंने दरोगा अभिषेक कुमार शुक्ला की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी.

