UP: 'बाप बोल मुझे...' सब्जी बेचने गया दलित युवक को लाठी-डंडे से पीटा, वीडियो वायरल

यूपी के शाहजहांपुर के पैना बुजुर्ग गांव में सब्जी बेचने पहुंचे दलित युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा. वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना पुराने मुकदमे से जुड़े मनमुटाव के कारण हुई. पिटाई के दौरान दबंग युवक को खुद को बाप कहने के लिए मजबूर कर रहे थे.

सब्जी बेचने वाले को पीटा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दलित सब्जी विक्रेता की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला सिधौली थाना क्षेत्र के पैना बुजुर्ग गांव का है, जहां एक दबंग ने सब्जी बेचने आए दलित युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक को पीटते हुए उससे खुद को बाप कहने के लिए कह रहा है. इसी वीडियो के वायरल होते ही मामला तेजी से फैल गया और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक अचल कुमार पड़ोसी गांव पैना खुर्द का रहने वाला है. उसका ऊंची जाति के कुछ लोगों से पहले से मुकदमा चल रहा है. मनमुटाव के कारण अचल जब सब्जी बेचने गलती से पैना बुजुर्ग गांव पहुंच गया तो चुटक्के सिंह और उसके साथियों ने उसे घेर लिया. इसके बाद उन्होंने लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. वीडियो में अचल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दबंग लगातार उस पर वार कर रहे हैं.

दलित युवक को लाठी डंडों से पीटा

पिटाई का यह वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही मामले को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू की.

सीओ सिधौली प्रवीण मलिक ने बताया कि अचल कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि अजीत और पैना खुर्द के तीन लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया. तहरीर के आधार पर थाना सिधौली में 443 / 25 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे दोनों पक्षों के बीच चल रहा पुराना मुकदमा और मनमुटाव कारण बना. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पीड़ित का मेडिकल करवा दिया गया है.

