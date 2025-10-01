scorecardresearch
 

शातिर चोरनी... ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आई, देखते-देखते 6 लाख का हार ले उड़ी, VIDEO

बुलंदशहर में ग्राहक बनकर आए एक महिला और पुरुष ने एक ज्वेलरी शोरूम से 6 लाख रुपये का सोने का हार चुरा लिया. शाम को स्टॉक चेक करने पर 6 तोले सोना कम मिला. सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि महिला ने हार को अपनी साड़ी के नीचे छिपाकर चोरी को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद शोरूम मालिक ने पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

सीसीटीवी में कैद महिला चोर (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. ग्राहक बनकर आए एक महिला और पुरुष ने बड़ी सफाई से 6 लाख रुपये का सोने का हार चुरा लिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

आपको बता दें कि यह घटना बुलंदशहर के एक ज्वेलरी शोरूम में हुई. एक महिला और एक पुरुष ग्राहक बनकर आए और सोने का हार चुरा लिया. घटना को उन्होंने बड़ी चालाकी से अंजाम दिया. शोरूम मालिक ने शाम को स्टॉक चेक किया तो 6 तोले सोना कम मिला. सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि एक महिला ने सोने के हार को साड़ी के नीचे छिपाकर चोरी की है. इस घटना से शोरूम मालिक को करीब 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

ज्वेलरी शोरूम के मालिक गौरव पंडित ने बताया कि जब उन्होंने सोने का वजन चेक किया तो 6 तोले सोना कम मिला, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये है. इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हार खरीदने के बहाने शोरूम में आए थे. फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला ने बड़ी चालाकी से हार को अपनी साड़ी के नीचे दबा लिया और वहां से निकल गई. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है. 

सहायक पुलिस अधीक्षक नगर ऋजुल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही महिला और पुरुष चोरों को पकड़ लेगी. इस तरह की घटनाएं अक्सर बड़े शहरों में होती हैं, लेकिन बुलंदशहर जैसे शहर में यह एक चिंताजनक विषय है. पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं. 

