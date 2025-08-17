scorecardresearch
 

Video: लखनऊ के PGI इलाके में शातिर लुटेरे ने तीन लोगों को रौंदा, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वरदानी मंदिर तेलीबाग के पास बीती रात एक कार सवार ने पैदल जा रहे दो लोगों को रौंद दिया. गाड़ी बैक करते समय उसने एक अन्य व्यक्ति को भी टक्कर मार दी. तीनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. घायलों में आनंद प्रकाश वर्मा और राजेश की पहचान हो गई है, जबकि तीसरे की पहचान की जा रही है.

घटना CCTV में कैद.(Photo: SANTOSH SHARMA/ITG)
घटना CCTV में कैद.(Photo: SANTOSH SHARMA/ITG)

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती रात एक खौफनाक घटना सामने आई. वरदानी मंदिर तेलीबाग के पास एक स्कॉर्पियो चालक ने पैदल चल रहे दो लोगों को रौंद डाला. इसके बाद वाहन चालक ने गाड़ी बैक की और एक अन्य व्यक्ति को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, घायलों की पहचान आनंद प्रकाश वर्मा पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश वर्मा निवासी कुम्हार मंडी तेलीबाग और राजेश पुत्र छोटेलाल निवासी दुर्गा मंदिर तेलीबाग के रूप में हुई है. वहीं, तीसरे घायल की पहचान की जा रही है. तीनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मामले की जांच के दौरान पुलिस को मौके से स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुई.

पुलिस को जांच में पता चला कि यह गाड़ी लखनऊ के हुसैनगंज निवासी अक्षय सिंह की है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ में सामने आया कि अक्षय सिंह के खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली समेत कई जिलों में चोरी, लूट, डकैती और अपहरण जैसे आठ से अधिक मामले दर्ज हैं. अक्षय सिंह हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा था और अपराध की दुनिया में उसकी सक्रियता बरकरार थी.

देखें वीडियो...

इस घटना में पीजीआई थाने में मुकदमा संख्या 406/2025 धारा 109(1), 121(1), 121(2), 132, 281, 324(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्षय सिंह लंबे समय से इलाके में आतंक फैला रहा था और पुलिस को उसकी गतिविधियों पर पहले ही सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए थी. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

