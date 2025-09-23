scorecardresearch
 

'अब नहीं करूंगा गलती', गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद महिला पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया बदमाश

गाजियाबाद के चौकी लोहियानगर में महिला पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया. चेकिंग के दौरान, स्कूटी सवार जितेंद्र ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में, महिला पुलिसकर्मियों ने उसे मुठभेड़ में घायल कर दिया.

गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने किया एनकाउंटर (Photo- ITG)
गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने किया एनकाउंटर (Photo- ITG)

यूपी के गाजियाबाद में महिला पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है. महिला पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर को मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. खास बात यह रही कि इस ऑपरेशन में कोई पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था. बदमाश को गोली लगने के बाद महिला पुलिसकर्मी उसे कंधे पर उठाकर पुलिस वाहन तक ले गईं.

आपको बता दें कि गाजियाबाद के चौकी लोहियानगर में देर रात महिला थाने की पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को धर दबोचा. बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर दिया.  

दरअसल, महिला थाने की टीम ने चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश को रोका. लेकिन बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और गोली चलाई, जिसपर पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की. इसमें बदमाश जितेंद्र मुठभेड़ में घायल हो गया. वह पहले से ही लूट और चोरी के आठ मामलों में वांछित था. पुलिस ने बदमाश के कब्जे से चोरी की स्कूटी, टैबलेट, मोबाइल और एक अवैध तमंचा बरामद किया है. 

महिला पुलिस का बहादुरी भरा कदम

महिला पुलिसकर्मियों ने इस मुठभेड़ के दौरान अपनी बहादुरी का परिचय दिया. उन्होंने पेशेवर तरीके से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को भागने नहीं दिया. इस घटना ने यह दिखा दिया है कि अब बदमाश महिला पुलिस से भी डरने लगे हैं. 

गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब वह दोबारा गलती नहीं करेगा. यह मुठभेड़ न केवल पुलिस की मुस्तैदी को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि महिला पुलिसकर्मी भी अब अपराधियों को चुनौती दे रही हैं. 

