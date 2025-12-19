scorecardresearch
 
कफ सिरप कांड में सपा नेताओं से जुड़े तार, शैली ट्रेडर्स के दस्तावेजों में सामने आए नाम

कफ सिरप कांड में शामिल बताई जा रही मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स को लेकर नए आरोप सामने आए हैं. जांच में फर्म के दस्तावेजों में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के मोबाइल नंबर दर्ज होने की बात सामने आई है. आरोप है कि सपा लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के भाई के जरिए कोडीन कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी.

सपा सक्रिय कार्यकर्ता मिलिंद यादव (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
कफ सिरप कांड में शामिल बताई जा रही मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स को लेकर जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोप है कि इस फर्म के तार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं. जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि फर्म के रिकॉर्ड में सपा से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं.

जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल के पिता की फर्म में एक सपा नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पाया गया है. इसके साथ ही शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों में भी एक सपा नेता के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज होने की बात कही जा रही है. सूत्रों के अनुसार यह नंबर सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के भाई का बताया जा रहा है.

शैली ट्रेडर्स का नाम कई सपा नेताओं से जुड़ा

आरोप है कि सपा लोहिया वाहिनी से जुड़े रवि यादव के भाई मिलिंद यादव के जरिए शैली ट्रेडर्स से कोडीन कफ सिरप की तस्करी की जाती थी. बताया जा रहा है कि मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसका नाम अब इस मामले में प्रमुख रूप से सामने आया है.

मामले की गहराई से जांच जारी

इससे पहले कफ सिरप कांड में आलोक सिंह का नाम सामने आ चुका है. अब एक और सपा पदाधिकारी के भाई का नाम जुड़ने के बाद मामले की सियासी हलचल तेज हो गई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्म के संचालन में किन किन लोगों की भूमिका रही है और कागजों में दर्ज नामों के पीछे असली नियंत्रण किसका था. कागजों में शैली ट्रेडर्स फर्म भोला प्रसाद के नाम पर दर्ज बताई जा रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसियां सभी दस्तावेजों और कॉल डिटेल्स की गहन पड़ताल कर रही हैं.

---- समाप्त ----
