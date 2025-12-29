लखनऊ में 'कोल्ड डे' का अलर्ट: सीजन के सबसे सर्द दिन के बाद 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी

लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलते गलन बढ़ गई है. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए लखनऊ में 'शीत दिवस' का यलो अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है.

रविवार को दोपहर में तापमान 14 डिग्री तक गिर गया और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और रैन बसेरों के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आ रही ठंडी हवाओं ने लखनऊ को कंपकपा दिया है. रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सूरज की हल्की झलक दिखने के बाद गायब हो गई. शाम 4 बजे ही सड़कों पर वाहनों को लाइटें जलानी पड़ीं. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई लापरवाही नहीं होगी. इसी कारण यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के सभी स्कूल अब 1 जनवरी तक बंद रहेंगे.

राहत कार्यों के लिए सीएम के कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म बिस्तर और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके अलावा, सभी जनपदों के चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के भी आदेश दिए गए हैं. अगले 24 घंटों में भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है.

