scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ में 'कोल्ड डे' का अलर्ट: सीजन के सबसे सर्द दिन के बाद 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी

उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं और कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है. लखनऊ में रविवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है. प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया है.

Advertisement
X
उत्तर भारत में ठंड का कहर (Photo- PTI)
उत्तर भारत में ठंड का कहर (Photo- PTI)

लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलते गलन बढ़ गई है. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए लखनऊ में 'शीत दिवस' का यलो अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है. 

रविवार को दोपहर में तापमान 14 डिग्री तक गिर गया और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और रैन बसेरों के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आ रही ठंडी हवाओं ने लखनऊ को कंपकपा दिया है. रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सूरज की हल्की झलक दिखने के बाद गायब हो गई. शाम 4 बजे ही सड़कों पर वाहनों को लाइटें जलानी पड़ीं. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई लापरवाही नहीं होगी. इसी कारण यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के सभी स्कूल अब 1 जनवरी तक बंद रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा में रविवार शाम से ही छाया है घना कोहरा. (Photo: Representational )
दिल्ली-NCR में जबरदस्त कोहरा, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI भी 400 के पार
Dense fog in North India severely impacts rail traffic
उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम, राजधानी, दुरंतो, तेजस जैसी ट्रेनें भी घंटों लेट, देखें लिस्ट
कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की एडवाइजरी
ठंड-कोहरे से फसलों को नुकसान, सावधानी बरतें किसान! कृषि एक्सपर्ट की एडवाइजरी
IMD issued Dense Fog Alert (Photo-PTI)
मौसम: भीषण ठंड का अलर्ट! इन राज्यों में घना कोहरा-शीतलहर की चेतावनी
यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: Representational)
यूपी के 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, जानें कब मिलेगी कड़कड़ाती ठंड से राहत

राहत कार्यों के लिए सीएम के कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म बिस्तर और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके अलावा, सभी जनपदों के चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के भी आदेश दिए गए हैं. अगले 24 घंटों में भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement