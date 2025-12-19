scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ठंड या हार्ट अटैक? लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सुरक्षा में तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 26 वर्षीय सिपाही गुलज़ार अली ड्यूटी खत्म करने के बाद अचेत पाया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना से पुलिस महकमे में शोक है.

Advertisement
X
लखनऊ में सिपाही की मौत (फोटो- सांकेतिक)
लखनऊ में सिपाही की मौत (फोटो- सांकेतिक)

लखनऊ के हाई-प्रोफाइल गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित 2 मॉल एवेन्यू में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तैनात 26 वर्षीय सिपाही गुलजार अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 32वीं वाहिनी पीएसी का यह जवान अपनी ड्यूटी समाप्त कर कमरे में सोने गया था, जहां सुबह वह अचेत अवस्था में मिला.

सहकर्मियों द्वारा आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सिपाही की जान ठंड लगने या हार्ट अटैक की वजह से गई है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए मौत की सटीक वजह तलाश रही है.

जानकारी के अनुसार, मृतक सिपाही गुलज़ार अली शिक्षा मंत्री के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. रोजाना की तरह अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में गया था. अगली सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया और साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की, तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. सिपाही को बेहोश देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Search operation against illegal Bangladeshi-Rohingya in Lucknow
लखनऊ: अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, देखें रिपोर्ट
Digital arrest scam pnb saved 1 crore for elderly woman in lucknow
डिज‍िटल अरेस्ट हो चुकी थी महिला, बैंक ने ऐसे करोड़ों की ठगी से बचाया
अयोध्या और वृंदावन में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ीं
मंदिरों के शहर में प्रॉपर्टी खरीदने की होड़, अयोध्या या वृंदावन कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न
यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: Representational)
यूपी में अगले दो दिन तक कोहरे को लेकर अलर्ट... एक्सप्रेस-वे पर कम की गई स्पीड लिमिट
Rajiv Shukla, Shashi Tharoor
'सारे मैच केरल में नहीं करा सकते, लेकिन...', जब संसद परिसर में थरूर से बोले राजीव शुक्ला

ठंड या हार्ट अटैक की आशंका

Advertisement

पुलिस और डॉक्टरों की शुरुआती जांच में मौत की वजह अत्यधिक ठंड या अचानक आया दिल का दौरा (हार्ट अटैक) बताई जा रही है. हालांकि, यह केवल एक प्रारंभिक कयास है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी कि एक युवा सिपाही की जान किन परिस्थितियों में गई. इस दुखद घटना के बाद मंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात अन्य कर्मियों में मायूसी का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement