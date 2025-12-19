ठंड या हार्ट अटैक? लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

लखनऊ के हाई-प्रोफाइल गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित 2 मॉल एवेन्यू में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तैनात 26 वर्षीय सिपाही गुलजार अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 32वीं वाहिनी पीएसी का यह जवान अपनी ड्यूटी समाप्त कर कमरे में सोने गया था, जहां सुबह वह अचेत अवस्था में मिला.

सहकर्मियों द्वारा आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सिपाही की जान ठंड लगने या हार्ट अटैक की वजह से गई है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए मौत की सटीक वजह तलाश रही है.

जानकारी के अनुसार, मृतक सिपाही गुलज़ार अली शिक्षा मंत्री के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. रोजाना की तरह अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में गया था. अगली सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया और साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की, तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. सिपाही को बेहोश देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया.

ठंड या हार्ट अटैक की आशंका

पुलिस और डॉक्टरों की शुरुआती जांच में मौत की वजह अत्यधिक ठंड या अचानक आया दिल का दौरा (हार्ट अटैक) बताई जा रही है. हालांकि, यह केवल एक प्रारंभिक कयास है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी कि एक युवा सिपाही की जान किन परिस्थितियों में गई. इस दुखद घटना के बाद मंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात अन्य कर्मियों में मायूसी का माहौल है.

