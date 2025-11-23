scorecardresearch
 

Feedback

घुसपैठियों को लेकर CM योगी सख्त, डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बांग्लादेशी और रोहंगियाओं के खिलाफ सख्त हो गए हैं. उन्होंने अधिकारियों और जिलों के डीएम को हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

सीएम ने विदेशी नागरिकता वाले अवैध रूप से भारत में आए लोगों को सत्यापित करने के अभिलंब कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. योगी ने कहा है कि ऐसे लोग जो विदेशी हैं और अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में घुस आए हैं उन्हें पहले केंद्र में रखें और फिर सत्यापन करके वापस भेजे जाएं.

पिछले कुछ सालों से लगातार योगी सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई की कोशिश कर रही है. 2019 के सर्वे में यूपी में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या का अनुमान भी था. लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. माना जाता है कथित तौर पर पश्चिम बंगाल, असम के लोग ज्यादातर सफाई से जुड़े कामों में लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं. जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हो सकते हैं. इसलिए नगर निगम लगातार ऐसे लोगों का सत्यापन कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: योगी सरकार की सख्ती, कौशाम्बी में मकान पर कब्जा कराने के आरोप में पूर्व विधायक और तीन पूर्व चेयरमैन समेत 7 पर केस

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
मेरठ, कानपुर और मथुरा के लिए सीएम योगी का प्लान, जानिए किन शहरों के तर्ज पर होगा विकास 
पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध. (Photo: ASHISH/ITG)
UP के बहराइच में दो संदिग्ध घुसपैठिए गिरफ्तार, एक ब्रिटिश महिला और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक 
छात्रों पर दबंगों ने की फायरिंग. (Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा में दबंगों की फायरिंग... छात्रों की कारों पर चलाईं गोलियां 
हार्ट अटैक से हो गई थी किसान की मौत. (Photo: ITG)
किसान की मौत के बाद हापुड़ में बवाल, परिजन ने अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप 
युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मेरठ: शादी का झांसा देकर 30 वर्षीय युवती से रेप, मकान मालिक गिरफ्तार 

नगर निगम की शक्ति के बाद अब सफाई कर्मी वापस असम जाने लगे हैं. ज्यादातर लोगों ने अपने दस्तावेज लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी बनवा रखे हैं. अब योगी सरकार के डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के निर्देश के बाद ऐसे घुसपैठियों में अफरा तफरी मच सकती है.

Advertisement

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा की संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को या निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले घुसपैठियों को पहचाने और नियमानुसार उन पर कार्रवाई करें. 

दिल्ली से सटे एनसीआर खासकर गाजियाबाद नोएडा इसके अलावा के लखनऊ और सीमावर्ती जिलों जिसमें महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक घुसपैठियों की आवाजाही और बसने के कई मामले सामने आए हैं. अकेली लखनऊ शहर में असम और पश्चिम बंगाल से बताने वाले हजारों संदिग्ध हैं. ऐसे में अब इनके सत्यापन की शुरुआत हो गई है.

खुद को असम का बताने वाले ज्यादातर लोगों ने अपने आधार कार्ड राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनवा सकते हैं. जिससे सरकार के लिए स्थानीय और बाहरी में भेद करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में डिटेंशन सेंटर में संदिग्ध घुसपैठिये रखे जाएंगे और सत्यापन के बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement