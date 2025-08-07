scorecardresearch
 

'हमारी सरकार में सभी सुरक्षित, केवल दंगाई असुरक्षित... उनकी दुर्गति हो रही', संभल में गरजे CM योगी, किया ये ऐलान

संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने कहा- हमारी सरकार में सभी सुरक्षित हैं, केवल दंगाई असुरक्षित हैं. पिछली सरकार में अराजकता थी, न व्यापारी सुरक्षित था और न बेटी सुरक्षित थी. लेकिन अब पब्लिक सेफ महसूस करती है. 

CM Yogi Adityanath (Photo Credit: PTI)
CM Yogi Adityanath (Photo Credit: PTI)

यूपी के संभल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं भगवान कल्कि की इस धरती को नमन करता हूं. रक्षाबंधन-जन्माष्टमी से पहले मिलने वाली इन परियोजनाओं के लिए जिलेवासियों को बधाई देता हूं. 

सीएम ने आगे कहा कि रक्षाबंधन पर हमारी बहनें बस में एक सहयात्री के साथ फ्री सफर कर सकती हैं, इसके लिए उनसे तीन दिन तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा. वहीं, 14 साल बाद संभल को अपना जिला मुख्यालय मिलने वाला है, पुलिस लाइन भी बनने जा रही, इसकी आधारशिला रखी गई है. पुलिस लाइन के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. 

संभल हिंसा को लेकर उन्होंने कहा- हमारी सरकार में सभी सुरक्षित हैं, केवल दंगाई असुरक्षित हैं. पिछली सरकार में अराजकता थी, न व्यापारी सुरक्षित था और न बेटी सुरक्षित थी. लेकिन अब पब्लिक सेफ महसूस करती है. दंगाइयों के ऊपर अब महाकाल का वास्तविक असर दिखाई पड़ रहा है. अब दंगाई दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं. 

सीएम योगी बोले- संभल आस्था का केंद्र

सीएम योगी ने कहा कि इस जिले को फोर लेन सड़क की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि संभल आस्था का केंद्र है. विष्णु पुराण और श्रीमदभागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा. यहां 68 तीर्थ और 29 कूप थे, लेकिन इनको अपवित्र किया गया. अहिल्याबाई जी ने इन तीर्थों का उद्धार किया था. अब हमारी सरकार इनका जीर्णोद्धार कर रही है. 

Advertisement

सीएम ने ऐलान किया कि संभल हरिहर और कल्कि की नगरी में अब विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे. जिन्होंने संभल की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया उनको सबक सिखाया जाएगा. कुछ लोगों को ये विवादित स्थल लगता था. 
 
रक्षाबंधन पर यूपी सरकार की तरफ से बहनों के लिए उपहार

बता दें कि सीएम योगी ने संभल को 500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, ये हिंदू धर्म में एक पवित्र त्योहार है, इसलिए सभी बहनों के लिए तीन दिन फ्री बस जारी रहेगी. ये सरकार की तरफ से बहनों के लिए उपहार है. 

गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा कई मायनों में खास है. एक ओर जहां उन्होंने जिले को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी, वहीं 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद उनका यह पहला दौरा भी रहा. संभल पहुंचने से पहले उन्होंने हवाई सर्वे भी किया. 

संभल ने दंगाईयों से लड़ने के लिए नई ताकत दी: योगी 

बकौल सीएम योगी- संभल ने दंगाईयों से लड़ने के लिए नई ताकत दी है, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. यही बताने के लिए मुझे आज संभल आना पड़ा है, विरासत को खत्म करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता. संभल की सच्चाई को बताने के लिए हम यहां आए हैं. 

Advertisement

सपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के हक पर डाका डाला जाता था और न बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिलता था. लेकिन आज डबल इंजन की सरकार सभी सुविधाएं दे रही है. पिछली सरकार अराजकता करवाती थी, लेकिन हमारी सरकार सभी को सुविधा दे रही है. बेटी की शिक्षा के साथ साथ शादी का इंतजाम भी कर रही है. हमारी सरकार में पुलिस भर्ती को भी सकुशल संपन्न कराया गया. 

