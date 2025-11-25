scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या में धर्मध्वजा की स्थापना से CM योगी गदगद, बोले- ये एक नए युग का प्रारंभ, भारतीयों की आस्था-आत्मसम्मान का प्रतीक

अयोध्या में पीएम मोदी, मोहन भागवत, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक नए युग का प्रारंभ है. उन्होंने राम मंदिर को 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया.

Advertisement
X
अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी (Photo- Screengrab)
अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी (Photo- Screengrab)

राम नगरी अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो गया. इस मौके पर मुख्य रूप से पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल रहीं. ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी बेहद खुश नजर आए. उन्होंने कार्यक्रम में आए हजारों लोगों को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण एक नए युग का प्रारंभ है. सीएम योगी ने कहा कि यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है.

ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहूति नहीं, 'नए युग का शुभारंभ' है

अयोध्या धाम में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में इस क्षण को 'नए युग का शुभारंभ' बताया. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान व आत्मगौरव का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने इस संघर्ष में योगदान देने वाले सभी संतों, योद्धाओं और श्रीरामभक्तों को नमन किया.

सम्बंधित ख़बरें

Yogi Adityanath calls Ram Mandir flag hoisting a new era's beginning
'पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य...', ध्वजारोहण समारोह में बोले CM योगी 
Ayodhya GDP Rise After Ram Mandir
राम मंदिर ने बदली तस्वीर, अयोध्या की GDP में तगड़ा उछाल... राज्य में इतनी हिस्सेदारी 
pm modi to hoist flag at ram mandir in ayodhya
VIDEO: अयोध्या में PM के रोडशो में उमड़ा जनसैलाब, हुई पुष्पवर्षा  
Dharma flag hoisted at Ram Temple (Screengrab)
राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वज, पीएम मोदी-मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण 
अयोध्या के श्रीराम मंदिर ने कैसे बदला तीर्थ यात्रा का मतलब, 5 बिंदुओं में समझिए 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य-न्याय व राष्ट्रधर्म का प्रतीक है. यह उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और रामराज्य के मूल्य कालजयी हैं.

संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता

उन्होंने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता. आज भारत विकास और विरासत का बेहतरीन समन्वय देख रहा है, जहां बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को राशन और 50 करोड़ को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, जो रामराज्य की उद्घोषणा है.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, लेकिन आस्था अडिग रही. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या अब संघर्ष से निकलकर 'उत्सवों की वैश्विक राजधानी' बन रही है. 

बकौल मुख्यमंत्री योगी- रामलला की नगरी अब आस्था, आधुनिकता व अर्थव्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर चुकी है. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ यह देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित हो रही है.

धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं और रामराज्य के सिद्धांत अमर हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब करोड़ों भारतीयों के मन में जो विश्वास जागा था, आज उसी विश्वास का प्रतीक ये भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है.  

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement