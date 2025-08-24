CM योगी की बैठक में गैरहाजिर रहे पांच अधिकारियों पर एक्शन, एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में आयोजित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए पांच अधिकारियों के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सख्त कदम उठाया है.

डिविजनल कमिश्नर अनिल ने इन पांच अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है.

कौन हैं अनुपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों में सीएंडडीएस यूनिट 14, 19 और 42 के परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ (UPRNSS)-प्रथम के अधिशासी अभियंता और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं.

अनुशासन का संदेश

मंडलायुक्त की यह कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि सरकारी परियोजनाओं में अनुशासन और समयबद्धता को गंभीरता से लिया जाएगा. बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी अब विभागीय प्रक्रिया का सामना करेंगे, जिससे अन्य कर्मचारियों के लिए भी अनुशासन का उदाहरण कायम होगा.

