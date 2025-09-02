बाराबंकी: ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में CM योगी का एक्शन, सीओ सस्पेंड, इंस्पेक्टर-चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

यूपी के बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं और छात्रों की पिटाई के मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. छात्रों पर हुई इस पुलिसिया कार्रवाई पर सीएम ने नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने का आदेश दिया है. फिलहाल, CO हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है. इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए हैं. वहीं, IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे. इसके साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या को संबंधित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री के वैधता के जांच के आदेश दिए गया हैं.

सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिसवालों पर एक्शन

इस घटना के बाद, सीओ हर्षित चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर और गदिया पुलिस चौकी इंचार्ज को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है. सीएम योगी के निर्देश पर, अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे.

यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई है, जब बाराबंकी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें दो दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सरकार ने इस मामले में कठोर कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि इस तरह की पुलिसिया ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस ने बरसाई थीं लाठियां

दरअसल, बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई. जिसके बाद छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसमें 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना से नाराज छात्रों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की. खुद सरकार के एक मंत्री अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे.

---- समाप्त ----